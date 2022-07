Topo da Agenda: o que não pode perder nos mercados e na economia esta sexta-feira

Evento em destaque: Arranca reunião dos ministros das Finanças dos G20 em Bali

A Ucrânia deverá dominar as conversações em Bali na sexta-feira e sábado, com os líderes do tesouro das 20 economias mais avançadas do mundo focados sobretudo na segurança alimentar e energia, bem como no ambiente de normalização monetária na generalidade dos países ocidentais. Destaque para a presença de Sergey Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros russo, que foi confirmada há largas semanas pelo Kremlin e Putin (ainda que a organização do evento tenha rejeitado a presença do presidente russo).

Outros eventos em foco:

Eurostat divulga dados do Comércio Internacional em maio

China: PIB no 2º Trimestre

Resultados trimestrais: Wells&Fargo, BlackRock, Citigroup (EUA)