Topo da Agenda: o que não pode perder nos mercados e na economia esta terça-feira

Após esta reunião extraordinária do Conselho de Ministros, o Governo deverá reunir com os partidos com assento parlamentar até ao final da semana para lhes apresentar o cenário macroeconómico. A proposta de OE 2023 deverá ser entrege na Assembleia da República na próxima segunda-feira, 10 de outubro, pelo ministro das Finanças, Fernando Medina.

Evento em destaque: Lagarde e Enria discursam em semana de Eurogrupo

A semana abre com a reunião do Ecofin em Luxemburgo, onde marcarão presença Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos e Fabio Panetta, membros do Conselho Executivo, depois de a estimativa rápida para setembro ter mostrado uma inflação na casa das dezenas, com 10,0%. A pressão para o banco atuar aumenta, numa altura em que vários indicadores apontam já para uma recessão na Alemanha e Itália.

Outros eventos em foco: