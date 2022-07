Topo da Agenda: o que não pode perder nos mercados e na economia esta terça-feira

Evento em destaque: Gazprom arrisca default em duas bonds internacionais

Com os mercados em grande expectativa para ver se a torneira do gás russo para a Alemanha se reabre na quinta-feira, a Gazprom arrisca, dois dias antes, deixar passar o período de graça de duas bonds internacionais e entrar em default perante os seus credores. Ainda assim, o foco estará no Nord Stream 1, que tem para dia 21 de julho marcado o final da manutenção programada que interrompeu o fluxo de gás para a Alemanha, com vários analistas a duvidarem da vontade de Moscovo em retomar estas entregas.

Outros eventos em foco: