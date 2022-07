Topo da Agenda: o que não pode perder nos mercados e na economia esta terça-feira

Evento em destaque: Continua a época de resultados em Wall Street

Apesar de o S&P 500 ter registado a pior primeira metade do ano desde o início dos anos 70 em 2022, os números do segundo trimestre têm surpreendido pela positiva, com 78% das empresas que já reportaram resultados a superarem as expectativas. Ainda assim, sectores como a banca ou o tecnológico têm mostrado alguma fragilidade. A semana será rica em dados de grandes nomes de Wall Street, como a Meta, Alphabet, Apple, Amazon e Coca Cola.

Outros eventos em foco: