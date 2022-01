Topo da agenda: o que vai marcar a atualidade esta quinta-feira

Esta quinta-feira, dia 27 de janeiro, o evento em destaque é atualização da informação sobre a procura turística dos residentes no terceiro trimestre de 2021 por parte do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Num período em que o sector do turismo luta por recuperar do abalo da pandemia, o INE publica mais dados sobre os passeios dos portugueses cá dentro. No segundo trimestre do ano passado, quem vive no país fez 3,6 milhões de viagens, o que correspondeu a um acréscimo de 83,9% em comparação aos meses de abril, maio e junho de 2020, mas um tombo de 35,4% em relação ao mesmo trimestre de 2019 (níveis pré-pandemia).

