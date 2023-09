Pretende “reforçar a mobilização dos médicos para que se recusem a exceder o limite legal das 150 horas de trabalho suplementar, exercendo a profissão e assistindo os utentes sem estarem condicionados pela exaustão”.

O dia de amanhã, quinta-feira, marca o regresso do tour da FNAM que se estende por todo o país, com a segunda e terceira etapas a ter lugar em Viana do Castelo e Penafiel respectivamente.

Trata-se da campanha “nem mais uma hora extra!”, delineada pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM) em defesa da carreira médica e do SNS.

Pretende “reforçar a mobilização dos médicos para que se recusem a exceder o limite legal das 150 horas de trabalho suplementar, exercendo a profissão e assistindo os utentes sem estarem condicionados pela exaustão”.

O tour da FNAM terá ainda como objetivo “fazer um diagnóstico das unidades de saúde que vamos visitar, bem como debater e construir os próximos momentos da luta dos médicos pelo SNS, nomeadamente as greves, para todos os médicos, a 17 e 18 de outubro e a 14 e 15 de novembro, as concentrações regionais de médicos na greve de outubro e a manifestação nacional, à frente do Ministério da Saúde, no dia 14 de novembro, às 15h”.

Deixa ainda a promessa de uma deslocação a Bruxelas, para uma reunião com os deputados portugueses no Parlamento Europeu e com Stella Kyriakides, Comissária Europeia para as questões da Saúde.

A segunda etapa, marcada para Viana do Castelo, tem início previsto para as 10h30 no Auditório da Escola Superior de Saúde, Instituto Politécnico. Para Penafiel, e para as 15 horas, está agendada a terceira etapa, mais concretamente para o Auditório do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.

De relembrar que o tour da FNAM de Norte a Sul do país iniciou-se na manhã de 5 de setembro. Na altura, em frente ao Porto Palácio Hotel, onde se realizou o 2.º Simpósio da Organização Mundial de Saúde sobre o Futuro dos Sistemas de Saúde na Era Digital.

Simpósio que contou com as presenças de ministros da Saúde de vários países europeus, além do Ministro da Saúde português, Manuel Pizarro, o Diretor Executivo do SNS e de diversos especialistas internacionais em Saúde.

A FNAM entregou, nesse dia, um documento à OMS e aos ministros da Saúde presentes, “de forma a alertar para a difícil situação que se vive no SNS e das deficientes condições de trabalho dos médicos em Portugal”.