Toys”R”Us Ibéria apresenta pedido de proteção de credores em Espanha e procura por novos investidores

A Toys ”R” Us Ibéria apresentou um pedido de proteção de credores em Espanha, enquanto decorre uma pesquisa por novos investidores. Vítima do confinamento por causa da pandemia e do estrangulamento das cadeias de fornecimento, a empresa luta pela viabilidade.

Em comunicado a empresa de brinquedos diz que a operação em Portugal está imune às medidas aplicadas em Espanha.

A Toys ”R” Us Ibéria tem 46 lojas em Espanha e 11 em Portugal, num total de 891 colaboradores. As lojas Toys ”R” Us – físicas e online – continuarão abertas para proporcionar o melhor atendimento aos clientes.

A Toys ”R” Us Portugal garante que “passará incólume à reorganização levada a cabo pelo grupo, especificamente no mercado espanhol”. O bom desempenho das 11 lojas da filial portuguesa, cujos resultados permanecem positivos apesar das contrariedades dos mercados internacionais, permite encarar com otimismo o futuro da empresa.

A intervenção do grupo no mercado espanhol implica a apresentação, ainda esta quinta-feira, de um pedido de proteção de credores. Com este pedido de proteção de credores, o grupo Toys ”R” Us Ibéria protege a viabilidade da empresa e procura assegurar a continuidade do maior número possível de colaboradores em Espanha.

“Escolhemos esse procedimento para garantir o maior número de empregos. As lojas físicas estiveram fechadas durante a pandemia e as vendas pela internet não conseguiram compensar”, explica Paulo Sousa Marques, presidente da Toys ”R” Us Ibéria.

“Este passo legal é necessário para garantir um futuro para o maior número possível dos nossos funcionários e colaboradores. Estamos confiantes que, com este procedimento, vamos encontrar investidores que nos permitirão dar um futuro à marca ToysRus”, afirma Paloma Pérez, CEO da Toys ”R” Us Ibéria.

“O objetivo da Toys ”R” Us agora é focar-se na viabilidade. Há um futuro para as nossas lojas físicas, onde tanto crianças como adultos desfrutam, especialmente se as combinarmos com uma estratégia omnicanal eficaz”, acrescenta Paloma Pérez.

Os últimos quatro anos apresentaram enormes desafios à empresa de brinquedos. Após o processo de falência da empresa-mãe nos EUA, em 2018, a Toys ”R” Us Ibéria passou para as mãos do Green Swan, um fundo de investimento português que aplicou mais de 10 milhões de euros num processo de modernização de sistemas e de lojas. Mas esse processo acabou por ser prejudicado pelo encerramento das lojas físicas em Portugal e em Espanha devido à pandemia de Covid-19.

Apesar do crescimento e dos bons resultados em 2021, a reta final do ano trouxe novo revés com a escassez de contentores a impedir a chegada de mercadoria suficiente para a campanha de Natal.