Trabalhador ganha processo de mais de 400 mil euros contra empresa por festa de aniversário indesejada

Um norte-americano residente no Kentucky recebeu 450 mil dólares (416 mil euros) esta semana depois da sua empresa o ter presenteado com uma festa de aniversário surpresa em 2019. O problema não está na festa em si mas nos desejos do trabalhador.

Kevin Berling, designado como o queixoso pela “BBC”, já tinha admitido que não queria uma festa de aniversário por causa dos seus ataques de pânico mas a empresa decidiu desrespeitar as palavras do trabalhador e optou por o surpreender.

A surpresa acabou por desencadear vários ataques de pânico no trabalhador, provocando algo que já tinha sido antecipado pelo próprio. Para Berling, os ataques traziam-lhe à memória várias memórias traumáticas da infância.

De acordo com a queixa, o trabalhador considera que a empresa o discriminou devido à sua incapacidade. No dia em questão, Kevin Berling estava a almoçar quando toda a empresa se reuniu para o surpreender com uma festa surpresa, levando a um ataque de pânico e a que o queixoso terminasse o seu almoço no carro.

A “BBC” adianta que o trabalhador foi “confrontado e criticado” no dia seguinte durante uma reunião de trabalho. Apesar de ter admitido a sua incapacidade e de ter negado uma festa, o norte-americano foi acusado de “roubar a alegria aos seus colega”. Este último confronto levou a um segundo ataque de pânico e a empresa mandou o trabalhador para casa nos dias 8 e 9 de agosto.

A empresa, Gravity Diagnostics, despediu-o a 11 de agosto de 2019, quatro dias após o primeiro ataque de pânico, nomeando preocupações com a segurança no local de trabalho. Considerando o despedimento injusto, especialmente quando já tinha admitido não querer uma festa, Kevin Berling levou a empresa a tribunal por discriminação.

O veredicto foi conhecido esta semana, depois de um julgamento que só aconteceu agora em março. O júri deu razão ao queixoso e atribuiu-lhe uma compensação de 300 mil dólares (277 mil euros) por danos emocionais e 150 mil dólares (139 mil euros) por perda de salários.

A empresa já admitiu que vai contestar o juízo final, garantindo que o despedimento foi por uma justa, uma vez que Kevin Berling colocou os seus colegas em perigo. Por sua vez, o advogado do queixoso mostrou-se satisfeito com a decisão final e sustentou que não existem provas que Berling fosse um perigo para qualquer um dos presentes na sala.