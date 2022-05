Trabalhadores da EMEL em Lisboa em greve nesta sexta-feira

Os trabalhadores da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) vão estar em greve na próxima sexta-feira, 6 de maio, após a proposta do conselho de administração da EMEL de 20 euros e a recusa relativamente a outras reivindicações dos trabalhadores, que “não responde minimamente ao brutal aumento do custo de vida”, aponta o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP).

“A proposta do conselho de administração da EMEL de 20 euros – 66 cêntimos por dia, e a recusa relativamente a um conjunto de outras importantes reivindicações dos trabalhadores, não responde minimamente ao brutal aumento do custo de vida”, avança o sindicato, realçando que “os trabalhadores da EMEL são o garante do funcionamento da empresa, sem o qual não seria possível a obtenção de resultados tão valorizados pela empresa e pela CML, sua única acionista”.

Os trabalhadores da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) decidiram a 22 de abril realizar uma paralisação no dia 6 de maio, caso a administração não apresentasse uma contraproposta “séria” de aumentos salariais.

De acordo com o CESP, a proposta inicial da administração da EMEL foi de um aumento salarial de 15 euros, subindo depois para 20 euros, ainda assim um valor considerado “insuficiente” pelos trabalhadores, que defendem um acréscimo de 90 euros.

O CESP estava à espera de que houvesse uma contraproposta, sinalizando 90 euros como uma base de proposta. Mas a resposta de 15 euros e depois de 20 euros acabou por ser considerada “totalmente inaceitável”.

A reivindicação dos cerca de 700 trabalhadores da EMEL surge num contexto de inflação e em que, segundo o CESP, a empresa municipal assume que já “recuperou financeiramente os níveis pré-pandemia e apresenta planos de investimentos de largos milhões”.

Além de aumentos salariais, os trabalhadores da EMEL reivindicam também a atribuição de diuturnidades no valor de 40 euros, a atribuição de um subsídio de penosidade no valor de 80 euros e de turnos no transporte de valores, bem como 25 dias úteis de férias e dispensa no dia de aniversário e subsídio de refeição no valor de 8,50 euros/dia.