Trabalhadores da Transtejo e da Soflusa estão em greve esta semana

Os trabalhadores da Transtejo e da Soflusa, empresas que asseguram as ligações fluviais entre Lisboa e a margem Sul, vão estar em greve esta semana, por aumentos salariais. Os trabalhadores exigem o aumento dos salários e medidas que combatam a degradação do serviço público, devido à falta de trabalhadores e ao envelhecimento da frota.

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) indica que os trabalhadores das duas empresas voltaram à greve, pela valorização das condições de trabalho e pela melhoria do serviço público de transporte fluvial. E que “exigem aumento dos salários e medidas que combatam a degradação do serviço público, devido à falta de trabalhadores e envelhecimento da frota”.

A Fectrans acrescenta, em comunicado, que neste momento a Transtejo já tem navios novos (do concurso de navios elétricos), mas por falta de baterias os mesmos estão imobilizados, que se junta aos outros mais antigos que também estão imobilizados.

“Por falta de trabalhadores há recurso a imensas horas extraordinárias, havendo trabalhadores com horários de 16h por dia. Mais de mil circulações já foram suprimidas durante este ano”, avança, realçando que “são os trabalhadores que, com o seu empenho, procuram garantir um serviço público de qualidade, com a falta de meios que existem, mas têm como contrapartida, pelo reconhecimento do seu esforço, uma proposta de atualização salarial de 0,9%”.

Estas greves já tinham sido anunciadas em junho, após plenários dos trabalhadores da Transtejo e da Soflusa, mas ainda sem data definida.

Num alerta publicado pela Transtejo/Soflusa, na sua página da internet, pode ler-se que está prevista a “interrupção do serviço regular” na Soflusa, devido à greve convocada por organizações sindicais representativas dos trabalhadores.

Assim, vão registar-se interrupções na carreira fluvial do Barreiro para o Terreiro do Paço (Lisboa) entre segunda-feira e 23 de julho, sendo o último barco às 22:25 e o primeiro às 00:05 do dia seguinte. O mesmo se verifica na carreira fluvial do Terreiro do Paço para o Barreiro, sendo o último barco às 22:50 e o primeiro às 00:30 do dia seguinte.

A empresa alerta que durante o período de greve os terminais estarão encerrados, por motivos de segurança.