O Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual exige que os trabalhadores da TSF tenham aumentos salariais com retroativos a 1 de julho, o pagamento da atualização do subsídio de refeição referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023, mais um dia de férias.

21 Setembro 2023, 18h54

A rádio TSF, pertencente ao grupo Global Media, realizou ontem uma greve de 24 horas, onde teve o apoio do Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual (STT), que afirma estar presente na luta “desde a primeira hora e estivemos presentes na Concentração que os trabalhadores realizaram à porta da TSF”.

A greve de ontem foi a primeira em 35 anos da rádio, e contou com uma adesão total a nível de jornalistas, sonoplastas e animadores, tendo por base a exigência de dignidade por parte dos trabalhadores.

Na concentração de protesto, o STT garantiu o apoio total à unidade de trabalhadores da TSF, “garantindo a sua solidariedade e reafirmando o mais sincero e sentido desejo de sucesso na luta e que a mesma construa pontes para solucionar as reivindicações que estão em cima da mesa”.

O STT exige que os trabalhadores da TSF tenham aumentos salariais com retroativos a 1 de julho, o pagamento da atualização do subsídio de refeição referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023, mais um dia de férias e a calendarização do início das negociações dos salários para 2024, incluindo o subsídio de refeição e outras matérias pecuniárias.