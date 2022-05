Trabalhadores do Metro de Lisboa na quarta-feira de manhã

Os trabalhadores do Metro de Lisboa vão realizar uma greve na quarta-feira de manhã. A exploração vai ter início, previsivelmente, a partir das 9h30.

“Sindicatos representativos dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, E.P.E. apresentaram pré-aviso de greve para o próximo dia 4 de maio entre as 05:00 e as 09:00, pelo que se prevê que o serviço de transporte seja afetado no período determinado por estas greves”, disse hoje a empresa em comunicado.

O Metropolitano de Lisboa “agradece a compreensão dos seus clientes e lamenta os inconvenientes causados”.