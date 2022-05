Trabalhadores do metro de Moscovo ameaçados com “envio para a guerra na Ucrânia”, denunciam ativistas

Os trabalhadores do Metro de Moscovo estarão a ser submetidos a “um exame médico extraordinário para um eventual envio para a guerra na Ucrânia”, de acordo com o “Novaya Gazeta Europe”, que cita o recém-criado meio de comunicação “Verstka Media”.

A informação foi comunicada pela esposa de um funcionário do metro da capital russa à linha direta da coligação para a objeção de consciência ao serviço militar russo, no Telegram, que denunciou ameaças de demissão ou acusações criminais em caso de recusa de realização desse exame.

A cidadã russa procurou ajuda legal depois de o seu marido ter sido informado no trabalho sobre uma possível mobilização, “caso não haja soldados suficientes para serem enviados para a “operação militar especial”.

As organizações de direitos humanos acreditam que esta iniciativa é uma das ferramentas da mobilização “oculta” liderada pelo Kremlin.

O “Verstka Media”, fundado há apenas duas semanas pela jornalista Lola Tagaeva, uma antiga editora do canal russo TV Rain (Dozhd) com quem o Jornal Económico falou, entrou em contacto com a mulher que expôs o caso, que pediu anonimato.

“Numa reunião que decorreu no edifício onde os comboios do metro estão estacionados e mantidos, todos os homens foram obrigados a fazer exames médicos não programados. A ordem era verbal, clara, inequívoca. Eles [responsáveis pelas ordens] referiam-se a algumas decisões, decretos, atos das autoridades de Moscovo, do Ministério da Defesa e do governo da Federação Russa, e, além disso, os documentos mencionados não foram apresentados nem para revisão, nem para conhecimento, não tendo sido recolhidas quaisquer assinaturas. Foi afirmado de forma precisa e clara que a direção superior deveria atribuir um certo número de pessoas que possivelmente terão de ser enviadas para a guerra”, revelou a mesma fonte, retransmitindo a conversa tida entre o marido e os seus superiores.

O grupo de advogados e especialistas de organizações russas de direitos humanos que defendem a objeção de consciência ao serviço militar, com quem a mesma fonte falou através do Telegram, permite aos cidadãos russos obterem aconselhamento jurídico sobre a implementação do direito à objeção de consciência ao serviço militar, consagrado na Constituição da Federação Russa.

No início do mês, em vésperas do Dia da Vitória, a “CNN” avançou uma hipótese de declaração de guerra da parte de Vladimir Putin, citando fontes de governos de países ocidentais.

Até ao momento, o Kremlin tem-se referido à invasão da Ucrânia como uma “operação militar especial” baseada na tese de “desnazificação” do país vizinho.

Contudo, ontem, dia 9 de maio, o presidente russo não fez nenhuma declaração oficial de guerra – que lhe permitiria proclamar a mobilização geral dos reservistas do exército russo -, insistindo, porém, num discurso de vitimização e acusatório em relação à NATO.