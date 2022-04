Trabalhadores do Twitter tremem com chegada de Elon Musk

As notícias que dão conta da subida do multimilionário Elon Musk à administração do Twitter parecem não ter satisfeito todos os envolvidos. Enquanto o mercado ficou visivelmente animado com as novidades, tendo impulsionado as ações da rede social em mais de 30%, os funcionários da própria empresa terão ficado de pé atrás.

De acordo com a “Reuters”, alguns empregados da dona da rede social estão mesmo em pânico com a chegada do homem mais rico do mundo e temem pelo futuro da empresa e pela habilidade de moderar o conteúdo publicado.

Poucos dias antes de se tornar público que o multimilionário tinha adquirido os títulos, e simultaneamente se ter tornado no maior acionista, Elon Musk criticou a rede social e apontava que esta precisava de praticar um maior “discurso livre”.

Na semana passada, o dono da Tesla revelou estar a pensar criar a sua própria rede social, uma vez que o Twitter, no princípio de “servir como a praça pública da cidade”, estava a falhar “em aderir ao princípio da liberdade de expressão” e que esta “mina a democracia”.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy. What should be done? https://t.co/aPS9ycji37 — Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022

Com as notícias da chegada de Elon Musk à empresa, foram muitos os que pediram o acesso às suas contas, entretanto bloqueadas, por violação dos deveres enquanto utilizadores. Mas houve também quem pedisse o regresso de Donald Trump à plataforma, depois deste ter sido expulso devido à incitação de ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro.

Os funcionários do Twitter acreditam que a visão de Musk sobre a moderação podem enfraquecer os esforços realizados nos últimos anos, em que o Twitter tentou tornar-se num espaço de discussão saudável.

No entanto, o Twitter já veio a público confirmar que continua “comprometido com a imparcialidade no desenvolvimento e aplicação das suas políticas e regras”. Com estas declarações, a plataforma veio notar que, embora Elon Musk seja dono de mais de 73,5 milhões de ações e sócio maioritário, vai receber o mesmo tratamento que os restantes membros da administração.

Os membros do conselho da administração estão autorizados a oferecer orientações e feedback mas as decisões cabem aos diretores e aos funcionários do Twitter. Desta forma, Musk vai conseguir participar em discussões e lançar assuntos importantes, tendo a mesma decisão que os outros membros.