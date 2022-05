Trabalhar 32 horas semanais? Doutor Finanças volta a testar semana laboral mais curta

O teste inicial aconteceu em agosto de 2021 e agora o “Doutor Finanças” volta a repetir a proeza que poucos têm coragem de fazer. A empresa especialista em finanças pessoais e familiares vai implementar a semana laboral de 32 horas durante o mês de maio.

A semana de quatro dias já tinha sido testada no pico do verão do ano passado, depois de muitos trabalhadores admitirem a vontade de fazer um out of the office para aproveitarem um dia de praia extra, e evitando a confusão no areal de fins de semana.

No entanto, a empresa adianta que a iniciativa vai decorrer em outros moldes, ainda que aproveite todo o conhecimento aprendido no primeiro teste.

A nova redução de horário vai permitir que os 178 colaboradores escolham o dia que querem tirar: tarde de sexta-feira ou manhã de segunda-feira. Ou seja, desta vez não se tira um dia completo de trabalho mas sim meio dia. Ainda assim, os trabalhadores vão conseguir trabalhar sete horas nos restantes quatro dias laborais, de terça a quinta-feira.

“Com esta iniciativa, as diferentes equipas vão organizar-se para garantir que o acompanhamento dos clientes não é posto em causa. A empresa não encerra em nenhum dia de semana, nem em parte do dia, sem pôr em risco o bem-estar e a resposta aos clientes, garantindo, ao mesmo tempo, que todos os colaboradores beneficiarão da medida”, pode ler-se em comunicado.

A semana de trabalho mais curta volta a não ter qualquer influência ou consequência no rendimento dos trabalhadores, à semelhança do que tinha acontecido em agosto.

“A empresa está muito comprometida em encontrar novas formas de trabalho flexível, inovar e desenvolver soluções que vão ao encontro das necessidades e bem-estar dos seus colaboradores. Acreditamos que pessoas felizes, desempenham as suas funções com maior foco, assertividade e determinação”, adianta Irene Vieira Rua, diretora de Recursos Humanos.

“A empresa tem vindo a implementar uma série de medidas com o objetivo de promover este bem-estar e equilíbrio dos nossos doutores. Foi nesse sentido que adotámos o modelo de trabalho flexível, permitindo que as nossas pessoas possam escolher o modelo da sua preferência (presencial ou remoto), e quando o fazem”, conclui a diretora de Recursos Humanos do Doutor Finanças.

Mas se o descanso é um sinal de positividade no Doutor Finanças, a empresa ainda lançou recentemente o ‘Bloco’, uma iniciativa interna para a promoção de bem-estar entre os colegas de diferentes secções. “O Bloco tem como objetivo aproximar as pessoas, que atualmente desenvolvem o seu trabalho no modelo que lhes é mais favorável, sendo que muitos estão a trabalhar remotamente. O Bloco tem ainda o objetivo de aumentar a união e o espírito de equipa no Doutor Finanças”, explica.