Barómetro do Trabalho Temporário, divulgado esta quinta-feira, 14 de setembro, revela que, entre abril e junho, foram colocadas 101.634 pessoas em TT. As empresas de Fabricação de componentes e acessórios para veículos automóveis são as que mais recorrem à modalidade.

14 Setembro 2023, 13h01

As colocações de Trabalho Temporário caíram 1,5% no segundo trimestre relativamente ao período homólogo de 2022, revela o Barómetro do Trabalho Temporário, realizado pela APESPE-RH – Associação Portuguesa das Empresas do Sector Privado de Emprego e de Recursos Humanos – e o ISCTE – IUL, divulgado esta quinta-feira, 14 de setembro.

No total, foram colocadas 101.634 pessoas no segundo trimestre, contra 103.152 no período homólogo de 2022. Uma análise mais fina revela menos 342 pessoas colocadas em abril (-1%), 422 pessoas em maio (-1,2%) e 754 pessoas em junho (-2,2%) em relação ao período homólogo.

Apesar do crescimento em relação a 2021 (92.854 colocações) e 2020 (64.088 colocações), os valores estão ainda -11% abaixo das colocações do 2º trimestre de 2019, altura em que atingiram 114.150.

O Índice do Trabalho Temporário (Índice TT), que tinha estabilizado desde novembro de 2022, volta a demonstrar um decréscimo gradual desde o início do ano, fixando-se em 0,99 e m abril e maio e 0,98 em junho. Estes valores são inferiores ao índice registado nos meses homólogos do ano anterior.

Segundo o Barómetro, no período em análise, verifica-se uma ligeira diminuição da contratação de trabalhadoras do género feminino em maio (45%) e junho (44%), em relação a 45,5% em abril.

De referir que entre 27% a 28% dos colocados no segundo trimestre têm idade média acima dos 40 anos.

O ensino básico é o nível de escolaridade predominante nas colocações efetuadas: 59% a 60% no 2º trimestre do ano. As colocações de ensino secundário (entre 33% a 34%) ocupam o segundo lugar. Pessoas com licenciatura mantêm cerca de 6% das colocações.

Ainda de acordo com o documento, as empresas de Fabricação de componentes e acessórios para veículos automóveis mantêm-se em primeiro lugar como as que mais recorreram ao trabalho temporário no 2º trimestre de 2023 (cerca de 11% a 12%). Em segundo surgem as empresas de Fornecimento de refeições para eventos e outras atividades, representando cerca de 8% a 9%. Já as empresas de Atividades auxiliares dos transportes alcançam o terceiro lugar em abril e junho (cerca de 6% a 7%). Em maio, porém, este lugar foi ocupado pelas empresas de Atividades de serviços de apoio prestados às empresas, com 7%.

Na distribuição do trabalho temporário por principais profissões, no 2º trimestre de 2023 destaca a rubrica Outras profissões elementares (entre 25% e 28%), seguindo-se os Empregados de aprovisionamento, armazém, de serviços de apoio à produção e transportes, (entre 17% e 18%). Em terceiro lugar, estão os Trabalhadores qualificados do fabrico de instrumentos de precisão, joalheiros, artesãos e similares, (entre 8% e 9%).