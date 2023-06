O novo relógio de turbilhão Traditionnelle, que surge uma caixa de platina de 41 mm de diâmetro, apresenta um majestoso mostrador verde ‘sunburst’.

17 Junho 2023, 14h00

Esta cor, obtida por tratamento galvânico, dota este modelo de relógio de profundidade e intensidade, animando a brancura reluzente do metal nobre com reflexos brilhantes. O contraste é ainda realçado pelos marcadores de hora do tipo bastão de ouro branco e ponteiros estilo ‘Dauphine’, enquanto a pulseira verde capta a cor do mostrador. “A coleção Traditionnelle incorpora toda a medida da legitimidade relojoeira da Vacheron Constantin”, explica Christian Selmoni, diretor de estilo e património da marca, em comunicado.

