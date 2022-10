Tráfego ferroviário no norte da Alemanha interrompido por “ato malicioso”

As forças de segurança germânicas estão a investigar um ato de sabotagem nas linhas de ferro no norte do país, onde foram cortados cabos que causaram a interrupção do tráfego ferroviário durante quase três horas, reporta a Reuters.

Naquilo que foi descrito pelo ministro dos Transportes alemão, Volker Wissing, como “um ato claramente malicioso e dirigido”, os caminhos de ferro no norte da principal economia europeia estiveram sem tráfego durante algumas horas depois de terem sido cortados cabos essenciais à sua operação em dois locais distintos.

A Alemanha encontra-se em alerta por possíveis ações de sabotagem depois dos incidentes no Nord Stream, o gasoduto por onde a Rússia deveria enviar gás natural para o país. Na reação inicial à interrupção dos caminhos de ferro, as forças de segurança não exluíram qualquer cenário, lembrando que se pode ter tratado de um furto de material.

A polícia federal germânica está a investigar o caso, informou a ministra do Interior, Nancy Faeser.

As perturbações afetaram as ligações por todo o país e até o tráfego internacional com os Países Baixos e a Dinamarca, criando filas consideráveis nas gares de Berlim e Hamburgo, de acordo com a Reuters. Estas dificuldades surgem na véspera das eleições regionais na Baixa Saxónia, onde o partido de Olaf Scholz, os sociais-democratas, devem reter o poder.