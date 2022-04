Tráfego médio diário da rede de autoestradas da Ascendi cresceu 14% em 2021

O TMDA – Tráfego Médio Diário Anual da rede de autoestradas que a Ascendi opera em Portugal registou um crescimento de 14% no ano passado, para um total de 9.759 veículos. Mesmo apesar deste crescimento face a 2020 – 8.558 veículos de TMDA – o tráfego na rede Ascendi está ainda longe de chegar aos níveis pré-pandémicos, tendo o máximo sido verificado em 2019, com 10.789 veículos de TMDA. Estes dados constam do Anuário de Segurança Rodoviária da Ascendi, que foi esta quinta-feira, dia 21 de abril, divulgado pela concessionária.

“À semelhança do que tem acontecido desde 2018, a Ascendi divulga publicamente o Anuário de Segurança Rodoviária com os resultados obtidos em 2021. A divulgação desta informação tem como objetivo auxiliar todos os ‘stakeholders’ envolvidos neste tema a direcionar esforços para, de uma forma mais concertada e eficaz, combaterem a sinistralidade rodoviária em Portugal”, assegura um comunicado da Ascendi.

De acordo com esse documento, “os dados apresentados pelo Anuário de Segurança Rodoviária da Ascendi mostram que, apesar da recuperação do volume de tráfego, em 2021 o número de acidentes manteve-se estável, destacando-se ainda a redução muito significativa do número de mortos face ao ano de 2020”.

“Estes resultados são o reflexo do trabalho que a Ascendi tem vindo a desenvolver, no âmbito da sua estratégia para diminuir a frequência e gravidade dos acidentes rodoviários. Este trabalho envolve a implementação de campanhas de sensibilização, mas sobretudo múltiplas intervenções de melhoria e estudos de engenharia que têm indicado, à empresa, propostas concretas para redução da sinistralidade rodoviária na sua rede de autoestradas”, prosseguer o mesmo comunicado, acrescentando que “a Ascendi continuará a trabalhar para que os resultados de 2022 possam confirmar a evolução positiva registada em 2021, refletindo-se numa melhoria dos indicadores de segurança nas suas estradas”.

Recorde-se que a Ascendi é uma concessionária de autoestradas detida pelo fundo de investimento francês Ardian, que gere em Portugal um conjunto de 627 quilómetros de autoestradas (Norte, Beiras Litoral e Alta, Costa de Prata, Grande Lisboa, Grande Porto e Pinhal Interior), mais 242 quilómetros da Douro Interior, que é operada e mantida em contrato de prestação de serviços, totalizando, assim, 869 quilómetros de autoestradas sob gestão no nosso País.