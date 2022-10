“Trair e Coçar é só começar” vai ter dois ensaios solidários

Nos dias 15 e 16 de outubro, o elenco de “Trair e Coçar é só começar” vai fazer dois ensaios solidários no Auditório dos Oceanos (Casino de Lisboa), que reverterão para duas associações, Casa do Artista e VilacomVida. Os bilhetes, com valor único de 10 euros, já estão à venda em ticketline.pt e nos locais habituais.

José Raposo, Bruno Madeira, Carlos Areia, Isabela Valadeiro, Matilde Breyner, Rafael Medrado, Rui Unas, Sara Barradas e Telmo Ramalho integram o elenco desta trama alucinante e divertida de Marcos Caruso, com encenação de Miguel Thiré.

Estes dois ensaios com cariz solidário antecipam a estreia inédita em Portugal da comédia brasileira “Trair e Coçar é só começar”, que já entrou para o livro de recordes do Guinness por já ter somado 9 mil apresentações com mais de 6 milhões de espetadores.

Esta comédia, baseada na intriga e no equívoco, estreou em 1986 no Rio de Janeiro e é, atualmente, uma das peças que está há mais tempo em cena no Brasil.

“A cultura é um elemento central na sociedade e, através do seu ativismo, mensagens e projetos, procura apoiar a sociedade e sensibilizar para causas sociais. Deste modo, faz todo o sentido para a UAU, juntamente com a Plano 6, enquanto produtoras desta peça, promover ensaios solidários que vão apoiar instituições importantes no nosso país e que precisam do apoio de todos nós”, afirma Paulo Dias, diretor-geral da UAU, em comunicado.