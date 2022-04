Tranquilidade é a patrocinadora do Rock in Rio

A Tranquilidade é patrocinadora e a seguradora oficial da nona edição do Rock in Rio Lisboa, que se realiza no próximo mês de junho na Cidade do Rock, em Lisboa.

A seguradora é parceira do Rock in Rio disponibilizando os seguros do evento, que vai envolver um elevado número de participantes e de infraestruturas, artistas de renome e muitos milhares de espectadores.

“O apoio da marca, a um dos maiores eventos de música realizado em Portugal, está alinhado com o seu compromisso e aposta crescente nas áreas culturais, designadamente da música”, refere a companhia de seguros liderada por Pedro Carvalho.

“Para a Tranquilidade, a associação a um projeto com a dimensão e o prestígio do Rock in Rio, e que está em sintonia com os nossos valores de sustentabilidade, diversidade e inclusão, fazem todo o sentido”, refere Maria João Silva, diretora de Marketing da Tranquilidade.