Transavia Holanda começa a operar para os Açores a 24 de abril

A Transavia Holanda, que integra o grupo Air France, vai começar a operar em Ponta Delgada, nos Açores, a partir de 24 de abril, refere a ANA – Aeroportos de Portugal.

Para assinalar este momento vai existir “uma receção simbólica aos passageiros desse primeiro voo, que conta com vários elementos das entidades regionais, nomeadamente o Secretário Regional do Turismo e Transportes, Mário Mota Borges, o Presidente da ATA, Carlos Morais e a Secretária Regional de Turismo, Berta Cabral. A ANA Aeroportos – VINCI Airports está representada pelo Diretor de Aeroporto, José Luis Alves”.

Em fevereiro o turismo dos Açores registou 100,8 mil dormidas, uma subida de 218,8% comparado com o período homólogo, de acordo com os dados do Serviço Regional de Estatística dos Açores.