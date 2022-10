“Transição ecológica é condição essencial para a competitividade”

Em funções há menos de um mês, a nova embaixadora de França em Portugal herdou da sua antecessora uma agenda diplomática pautada por questões que vão desde a soberania digital europeia à transição ecológica e à igualdade de género. Em entrevista ao JE diz que Portugal pode encontrar em França um mercado natural para exportações nos seus domínios de excelência: investigação, biotecnologia, economia do mar e construção.

Em 2021, o investimento francês em Portugal triplicou, ultrapassando os 1200 milhões de euros. Como olha para esta evolução?

Tem-se assistido a um aumento constante e espetacular dos investimentos diretos franceses em Portugal. O stock de investimentos franceses mais do que triplicou entre 2012 (cerca de 4000 milhões de euros) e 2021 (cerca de 13 mil milhões de euros). Este grande volume de investimentos é um indicador da confiança que França e os seus atores económicos têm na economia portuguesa, mas gostaria também de sublinhar a qualidade destes investimentos. França é o primeiro investidor em número de empregos (cerca de cem mil), em valor acrescentado bruto (o equivalente à riqueza bruta criada) e o segundo em número de empresas estabelecidas em Portugal. Além disso, os investimentos franceses estão presentes em todos os sectores estratégicos de Portugal: nos seus sectores fortes tradicionais como o automóvel ou serviços, mas também nos seus sectores do futuro e de vanguarda, como a tecnologia, as indústrias de precisão, as energias renováveis.

Que condições propiciam esse investimento em Portugal?

Os investidores franceses encontram em Portugal um excelente ambiente de negócios, uma mão-de-obra muito bem formada e multilingue, infraestruturas de muito boa qualidade, especialmente de telecomunicações. A tendência é, portanto, excelente e estou convencida de que continuará a progredir ainda mais. Acrescento que os investidores portugueses também são bem-vindos em França.

Como analisa a relação comercial entre Portugal e França?

A relação comercial entre França e Portugal é densa e em constante crescimento, em todas as áreas ou quase: aeronáutica, automóvel, vestuário, etc. – em coerência com os pontos fortes das nossas respetivas economias. Há cerca de dez anos, no entanto, a nossa balança comercial de bens apresenta-se fortemente deficitária com Portugal: em 2021, era de -1750 milhões de euros. O mesmo acontece com os serviços: França tornou-se o primeiro excedente de serviços de Portugal, enquanto já era o seu primeiro excedente comercial de bens. Os produtos farmacêuticos e de biotecnologia são exceções da nossa relação comercial, assim como os produtos agrícolas e aeronáuticos.

E especificamente nos domínios da investigação científica, da biotecnologia, da economia do mar, da indústria e da construção?

Nas áreas que menciona, Portugal encontra em França um mercado natural para as suas exportações nos seus domínios de excelência tradicional, bem como nos sectores do futuro. Em termos de investigação científica, biotecnologia, economia do mar, nem tudo se pode medir em estatísticas comerciais: também temos cooperações técnicas e universitárias que mostram também a grande proximidade de visão dos nossos dois países sobre esses assuntos.

As comunidades de investigação científica portuguesa e francesa estão muito ligadas. Muitos investigadores portugueses fizeram o doutoramento em França e não é raro encontrar investigadores franceses em unidades de investigação portuguesas. A investigação que franceses e portugueses produzem em conjunto é de grande qualidade, como ilustra a atribuição do Prémio Tremplin Mariano Gago na primavera de 2022 a quatro equipas científicas franco-portuguesas.

Como classifica a resposta das empresas às exigências da agenda climática, em particular às impostas pela Comissão Europeia?

Os Europeus adotaram em conjunto o objetivo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa de 55% até 2030. O verão que passamos mostrou-nos, se ainda fosse necessário, como é urgente agir. Com a União Europeia, França continuará a acelerar os seus programas de neutralidade de carbono e anunciou um plano de sobriedade energética no passado 14 de julho. A transição ecológica é também uma oportunidade para a inovação, para o crescimento, para o emprego. A transição ecológica será a condição sine qua non da competitividade das empresas amanhã. E acredito que as empresas, tanto em Portugal como em França, compreenderam bem isso. Em 2021, por ocasião da conferência económica luso-francesa, foi apresentado um estudo intitulado «Portugal e França: juntos para a transição ecológica – A responsabilidade das empresas» pelos Conselheiros do Comércio Externo de França (CCEF). Este estudo mostra que as empresas francesas presentes em Portugal têm um forte compromisso a favor do ambiente e estão a realizar uma verdadeira política de transição ecológica, quer internamente, quer intensificando a sua inovação. Um número significativo dessas empresas criou, por exemplo, estruturas internas especificamente dedicadas à gestão da transição ecológica.

E quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam para se adaptarem às novas regras europeias?

A transição ecológica não é uma tarefa fácil para as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas (PMEs), que nem sempre dispõem dos meios necessários para realizar essa transição rapidamente. De forma global, as empresas francesas presentes em Portugal consideram, de acordo com o referido estudo, que existe um travão cultural significativo nas suas estruturas para realizar corretamente a sua transição. Os custos elevados do processo de transição e a complexidade administrativa e jurídica também são obstáculos a superar pelas empresas. Apesar da crescente adesão dos cidadãos às questões ambientais, no contexto inflacionário que vivemos, o critério do preço dos bens e serviços continua a ser central para as empresas.

Entregou as suas cartas de credenciais no dia 13 de setembro. Como estão a ser estas primeiras semanas em Portugal?

Cheguei a Portugal no dia 5 de setembro e tive a sorte de poder apresentar as minhas cartas de credenciais a Sua Excelência Senhor Presidente da República Portuguesa no dia 13 de setembro. Desde então, encontrei um grande número de interlocutores para conhecê-los e avançar em questões bilaterais ou europeias em particular. Fui, assim, ao Porto no dia 14 de setembro para encontrar o presidente da Câmara, Rui Moreira, participar na inauguração do novo centro de engenharia e inovação da empresa francesa Alstom, conhecer as empresas francesas da região e visitar o liceu francês do Porto. Encontrei-me também com o secretário de Estado do Ensino Superior português, Nuno Teixeira, para abordar a questão do acesso ao ensino superior português dos alunos titulares do diploma francês de 12.° ano, na sequência da reforma do mesmo. O meu encontro com o Ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, permitiu preparar o seu encontro, em Paris, com a sua homóloga francesa, Catherine Colonna, no dia 7 de outubro. Com o secretário de Estado do Mar português, José Maris Costa, inauguramos, em Lisboa, o Fórum dedicado aos oceanos no dia 26 de setembro, no âmbito da Temporada Cruzada França-Portugal. Com o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, abordámos as grandes questões europeias. A relação bilateral entre os nossos dois países é muito densa. Isto reflete-se nos próximos eventos que estamos a preparar neste momento: o encerramento, em Portugal, da Temporada Cruzada e a abertura da Festa do cinema francês, no final de outubro, bem como o WebSummit logo no início do mês de novembro.

Quais são as principais áreas de cooperação entre França e Portugal e que agenda “herdou” do seu antecessor?

A dimensão económica das relações entre França e Portugal continua a ser essencial, tanto a nível comercial como em termos de investimentos, como indiquei. As questões europeias também estão no centro das nossas relações bilaterais e as nossas convergências são fortes na maioria das questões. A França apoiou plenamente a Presidência portuguesa da UE no primeiro semestre de 2021, e pudemos contar com o valioso apoio de Portugal durante a Presidência francesa da UE no primeiro semestre deste ano. Uma Presidência da UE ocorre, claro, principalmente em Bruxelas, mas cabe à embaixada do país que exerce a presidência ajudar a dar-lhe vida localmente. Aqui em Portugal, a minha antecessora e a embaixada organizaram vários eventos sobre temas que estiveram na agenda do Conselho da UE em Bruxelas, como a soberania digital europeia, a construção de uma defesa comum, a consideração dos oceanos na agenda europeia de transição ecológica ou as questões de igualdade de género. Estes temas, e muitos outros, continuarão a marcar o trabalho desta embaixada e a minha agenda para os próximos três anos. Dentro de algumas semanas, encerrar-se-á a temporada Cruzada França Portugal. Mais de 400 projetos foram implementados desde o seu lançamento em Paris, em fevereiro passado, com a participação de mais de 4.000 intervenientes, em 150 cidades em território francês e português. São projetos de alta qualidade em áreas tão variadas como a gastronomia, a ciência, a educação, o ambiente, a economia e, claro, projetos culturais e artísticos. Estes projetos, realizados conjuntamente por portugueses e franceses, permitiram abordar os desafios do futuro para as nossas sociedades: a construção de uma cultura de igualdade de género ou a preservação de bens públicos globais, como o oceano. Trata-se de encorajar os mais jovens a apropriarem-se do diálogo entre os nossos dois países e a torná-lo vivo.

E no domínio da defesa?

A nossa parceria com Portugal é essencial, nomeadamente em várias regiões de África onde as nossas forças armadas estão mobilizadas em conjunto. Ao nível estratégico, Portugal, como nós, apoia uma forte integração europeia na área da defesa e defende o aprofundamento do pilar europeu da NATO. A adoção, durante a Presidência francesa da União Europeia, do Bússola Estratégica, iniciativa lançada durante a Presidência portuguesa, é um belo exemplo de cooperação entre os nossos dois países.

Como vê a evolução da situação geopolítica e de segurança num futuro próximo?

Desde o dia 24 de fevereiro, vivemos o retorno da guerra ao continente europeu. Uma guerra que a Rússia iniciou, violando assim os princípios mais fundamentais da Carta das Nações Unidas, e que já teve um impacto considerável nas nossas economias, na nossa segurança e constitui uma ameaça às nossas democracias. Um dos efeitos desta guerra foi, paradoxalmente, aproximar ainda mais e muito rapidamente os países europeus, dentro da UE, mas também fora dela. Na quinta-feira, 6 de outubro, foram convidados 44 ​​Estados europeus para a primeira reunião da Comunidade Política Europeia no âmbito da Cimeira de Praga. Estados que desejem cooperar para reforçar a segurança, a estabilidade e a prosperidade de toda a Europa. Um dos objetivos da Cimeira será dar uma resposta às consequências dramáticas da guerra na Ucrânia. A agressão iniciada pela Rússia na Ucrânia está, portanto, longe de terminar e o nosso compromisso de apoio à Ucrânia deve ser de longo prazo. Mais do que nunca, França está convencida de que uma das melhores maneiras de resistir às crises internacionais de todos os tipos é construir uma Europa soberana, unida e democrática. A Europa é uma proteção para os seus cidadãos: para determinar como agir face à inflação, para baixar os preços da energia, bem como para combater uma pandemia global.