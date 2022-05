Transição energética. “Um dos principais entraves tem sido a legislação”, diz presidente da associação de Energias Renováveis

A transição energética esteve em destaque na conferência ‘Os novos desafios da Energia’, e entre os convidados esteve o presidente da Associação de Energias Renováveis, Pedro Amaral Jorge, que defendeu que um dos principais entraves à mudança tem sido a legislação.

A conferência foi organizada em conjunto pela Goldenergy e o grupo Axpo, e teve o Jornal Económico como media partner. O segundo painel “Os desafios da energia verde, fiscalidade, descarbonização e benefícios para o consumidor” contou com a moderação do subdiretor do JE Nuno Vinha e com a participação de Ignácio Soneira, Managing Director da Axpo Iberia, o presidente da Associação de Energias Renováveis, Pedro Amaral Jorge e Francisco Ferreira, presidente da associação zero.

Durante a sua intervenção, Pedro Amaral Jorge, começou por sublinhar que “a implementação de energia fotovoltaica teve ate ao momento uma forte dependência de benefícios fiscais”. “Começou a primeira etapa com a tarifa bonificada, sem isso o retorno do investimento na altura o custo da energia não permitia retornos de investimento interessantes. Depois veio a legislação do auto consumo de flexibilizar a própria energia para o consumo”, destacou.

“Mais recentemente em termos de legislação as comunidades de energia” têm ido “um pouco mais além”. Segundo Pedro Amaral Jorge “todas elas incentivam ainda mais estas implementações, mas têm uma enorme dependência da fiscalização”.

Assim sendo, “é preciso serem criadas condições para a construção de comunidades, foram dados os primeiros passos, passos ainda tímidos”, considerou o presidente da associação, acrescentando que “um dos principais entraves tem sido a legislação”.

“A legislação é fundamental para impulsionar esta revolução, sem uma boa legislação torna muito mais difícil esta mudança e o caminho das comunidades e toda a implementação solar”, destacou.

Por sua vez, Francisco Ferreira, presidente da associação zero, defendeu que a questão crucial em matérias de transição energética “é efetivamente o princípio da da aposta na eficiência energética”. “É absolutamente crucial e na própria análise dos vários vetores, incluindo a questão dos biocombustíveis. Devo olhar para onde eu devo colocar, que vetor devo utilizar para ganhar o máximo de eficiência”, disse o representante.

“No caso do biometano, tenho mais substituições muito melhores para o biometano, em substituição do gás natural, do que por exemplo o meu veículo. O meu veiculo elétrico tem uma eficiência global de 72%, o veículo a hidrogénio, por exemplo tem uma eficiência que é capaz de rondar os 37%, mas no caso de um veículo pesado, em que o peso das baterias é brutal, já a equação muda completamente”, afirmou Francisco Ferreira.

Já para Ignácio Soneira quando se fala em transição energética isso significa que “estamos perante três tendências importantes”. “Em primeiro lugar uma maior eletrificação, uma descarbonização que não tem marcha atrás e em terceiro lugar o aumento do mix de produção de todas as energias renováveis”, referiu.

Segundo o Managing Director da Axpo Iberia o factor mais decisivo em matérias energéticas, neste momento, é o aumento de preços. “Este aumento de preços se tem algo positivo é que está a fazer com que nos vejamos obrigados a acelerar este processo de descarbonização”.

Ainda assim admite que o aumento de preços, por uma lado colocado “muito stress sobre a economia” e por outro “facilita a descarbonização”.