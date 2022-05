Treinador Jorge Costa vai continuar em observação hospitalar por mais uns dias

O treinador e antigo jogador Jorge Costa vai ficar internado no hospital mais uns dias depois de ter sofrido um enfarte e ser submetido a um cateterismo. O ex-internacional português está estável e vai continuar em observação por mais uns dias.

Jorge Costa disse ao jornal “A Bola” que está confiante numa recuperação rápida. Na madrugada de sábado sofreu um enfarte e foi levado para o hospital de Cascais, tendo posteriormente sido transferido para o hospital de Santa Cruz em Oeiras.

Jorge Costa venceu a Liga dos Campeões e a Liga Europa, assim como oito campeonatos nacionais e cinco taças de Portugal e cinco supertaças ao serviço do FC Porto. O defesa central – que tinha a alcunha de ‘Bicho’ – conta com 50 internacionalizações por Portugal. Como treinador, passou pelo SC Braga, Olhanense, o Cluj da Roménia, treinou a seleção do Gabão. Mais recentemente, treinou o CS Sfaxien da Tunísia.