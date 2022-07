Três dias de surf, ioga e tecnologia para jovens mulheres, que podem esclarecer dúvidas sobre o percurso académico a seguir

Summer Camp 4Her. Por outras palavras, são três dias de atividades passados em Cascais que a Huawei vai proporcionar a 15 jovens estudantes portuguesas. Trata-se de uma iniciativa promovida pela multinacional que, além de workshops, debates e masterclasses subordinadas à área da tecnologia e que vão acontecer entre 25 e 29 de Julho, também inclui um conjunto de programas de lazer, entre elas aulas de surf e yoga.

Num momento em que a procura de experts no campo das TIC está em franca expansão, a Huawei oferece esta oportunidade imersiva a jovens universitárias do sexo feminino, com o objetivo de lhes proporcionar ferramentas que permitam explorar novos caminhos para o seu futuro profissional.

Em ambiente descontraído, as jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 23 anos terão oportunidade de, durante três dias, aprender e explorar um conjunto de conteúdos criado em torno de três dimensões: Tecnologia, Sustentabilidade e Desenvolvimento Pessoal, enquanto conhecem novas opções para o seu futuro profissional. Entre os oradores encontram-se personalidades nacionais e internacionais das mais diversas áreas, todas com alguma ligação aos três eixos fundamentais do programa.

As estudantes selecionadas podem usufruir de uma bolsa que cobre todos os custos com alojamento, alimentação e deslocação, bem como o acesso às atividades previstas no programa.

Esta primeira edição do Huawei Summer Camp pretende “dar voz às jovens para que participem ativamente na construção de um panorama tecnológico cada vez mais inclusivo”, diz Diogo Madeira da Silva, Director da Huawei em Portugal. Além disso, acrescenta o responsável, “consideramos que esta experiência imersiva, ao aliar a noção de disciplina das práticas desportivas às exigências do mercado de trabalho, dará ferramentas essenciais a estas futuras líderes”.

Para fazerem parte desta experiência as jovens devem candidatar-se aqui.