Três startups vencem programa de inovação da Prio

A Prio escolheu recentemente as três startups vencedoras do programa de inovação “Jump Start 2022”, que regressou em abril para a sua sexta edição, com o lema “Up You Go”, para “levantar” o ecossistema de empreendedorismo. Em 2022, a iniciativa recebeu um total de 90 candidaturas, com origem em mais de 23 países, tendo sido apuradas sete finalistas no bootcamp que se realizou em julho. No entanto, o trio que se destacou foi:

AirCO2 Fintech (Espanha), uma plataforma que permite às empresas auditar a sua pegada de carbono em tempo real, e compensar através de um banco de pequenos ou grandes proprietários de bosques e/ou florestas.

Fintech (Espanha), uma plataforma que permite às empresas auditar a sua pegada de carbono em tempo real, e compensar através de um banco de pequenos ou grandes proprietários de bosques e/ou florestas. BeFC (França), que produz pilhas de combustível bioenzimáticas à base de papel, para substituir as baterias convencionais em miniatura, encontradas em dispositivos eletrónicos portáteis, reduzindo assim o impacte ambiental.

(França), que produz pilhas de combustível bioenzimáticas à base de papel, para substituir as baterias convencionais em miniatura, encontradas em dispositivos eletrónicos portáteis, reduzindo assim o impacte ambiental. Evyon (Noruega), que, através de uma abordagem baseada em dados, reaproveita baterias de veículos elétricos descartadas transformando-as em sistemas de bateria de alta qualidade, sustentáveis e escaláveis para mercados em rápido crescimento.

O Jump Start 2022 oferece às vencedoras um valor mínimo de 10 mil euros para desenvolver os seus projetos-piloto, juntamente com a Prio. Além disso, a quarta classificada recebe acesso direto ao evento da Microsoft ‘Building The Future’, bem como a um ano de incubação no Now Beato, ao longo do qual podem contar uma equipa de acompanhamento.

“Orgulhamo-nos de ter o Jump Start como uma manifestação real do nosso ADN inovador. Perante desafios tão importantes como a transformação digital, sustentabilidade e a transição energética, acreditamos que é fundamental dar voz e colaborar com startups inovadoras para co-criar soluções de grande impacto na sociedade e no planeta. Estamos muito contentes com o resultado desta edição e ansiosos para pôr as mãos na massa e continuar a desenvolver estes projetos de grande potencial”, afirmou a diretora de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da Prio, Cristina Correia, em comunicado.

Na edição de 2021 do Jump Start, as empresas vitoriosas Smart Monkey (Espanha) e Brands & Ninjas encontram-se, neste momento, a implementar os seus produtos/serviços. A primeira criou uma plataforma de otimização de rotas com recurso a algoritmia avançada, cuja solução foi testada na empresa de distribuição de gás engarrafado da Prio, na zona da Grande Lisboa. Já a segunda, oriunda de Coimbra, comercializa uma plataforma DaaS (Data as a Service) baseada em crowdsourcing que permite às marcas avaliar a sua presença no ponto de venda em tempo real.