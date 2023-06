Tribunal da União Europeia ‘chumba’ recurso da Madeira sobre ajudas ilegais à Zona Franca

A 4 de dezembro de 2020, a Comissão Europeia considerou, após inspeção, que o regime de auxílios de Estado concedidos à Zona Franca da Madeira (ZFM) era incompatível com as regras do mercado interno e exigiu a sua recuperação num prazo de oito meses.

21 Junho 2023, 14h29