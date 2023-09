O Tribunal de Contas deu visto prévio à obra de construção do novo bloco de partos do Hospital Santa Maria, em Lisboa, no valor de mais de seis milhões de euros, anunciou hoje o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte.

15 Setembro 2023, 19h59

O Tribunal de Contas deu visto prévio à obra de construção do novo bloco de partos do Hospital Santa Maria, em Lisboa, no valor de mais de seis milhões de euros, anunciou hoje o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte.

A decisão foi comunicada hoje ao Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), concluindo-se assim as etapas processuais legalmente obrigatórias para o arranque da obra no terreno.

No mês passado tinham arrancado os preparativos para as obras da nova maternidade, uma intervenção que obrigou a colocar, desde 01 de agosto, as equipas médicas de Ginecologia e Obstetrícia de Santa Maria a trabalhar no Hospital São Francisco Xavier, ao abrigo do regime de mobilidade.

SO // FPA

Lusa/fim