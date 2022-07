Tribunal de Contas vai produzir relatório sobre desenho e execução do PRR no segundo semestre

O Tribunal de Contas (TdC) vai produzir um relatório sobre o desenho e a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no segundo semestre do ano, indicou esta terça-feira a juíza conselheira Helena Abreu Lopes, numa audição na subcomissão parlamentar que está a acompanhar a chamada bazuca europeia.

“De acordo com o programa de fiscalização para 2022, temos várias auditorias a decorrer, que se relacionam com o financiamento do PRR. Temos prevista a apresentação de um primeiro relatório de acompanhamento do PRR, que tencionamos aprovar no segundo semestre”, explicou a responsável aos deputados.

Em maior detalhe, esse documento incluirá, em princípio, uma avaliação ao desenho do programa, bem como aos sistemas de gestão e também uma análise da sua execução, revelou a mesma.

Há um mês, o presidente do Tribunal de Contas sinalizou que os primeiros resultados do acompanhamento ao PRR seriam conhecidos em julho, tendo, por isso, esta terça-feira o deputado António Topa Gomes, do PSD, questionado os responsáveis quanto à diferença face ao prazo agora anunciado.

Em resposta, a juíza conselheira notou que este mês foi já aprovado um relatório sobre o papel do PRR na digitalização das escolas, cujos resultados deverão ser divulgados nos próximos dias.

Helena Abreu Lopes fez questão também de deixar a mensagem de que o país tem “uma tradição de execução lenta dos fundos europeus” – ainda que não seja dos menos céleres entre os vários Estados-membros –, o que pode ser um risco para o Plano de Recuperação e Resiliência, cujo prazo é relativamente curto.

Também o presidente do TdC, José F. F. Tavares, lembrou que o TdC tem alertado para a necessidade de “começar cedo”, na aplicação desses fundos, garantindo que não será a fiscalização prévia a atrasar esses processos, já que está a durar, em média, 15 dias. “Temos pouco tempo. Temos de trabalhar já”, salientou.

O responsável frisou, além disso, que o Tribunal de Contas tem um “papel extraordinário” na execução (isto é, não só na fiscalização prévia), já que consegue ir acompanhando os eventuais desvios. “E o TdC intensificará a sua ação, no futuro, nesta matéria”, assegurou o presidente.

Já Helena Abreu Lopes esclareceu que as análises disponíveis mostram que a lentidão na execução “pouco tem que ver com o TdC”, estando mais ligada, por exemplo, à demora na definição de regulação e na montagem dos sistemas e à insuficiência de recursos humanos. A juíza conselheira deixou ainda um alerta, notando que a pressa pode ter “efeitos perversos”, nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento das regras da concorrência.

Na audição desta terça-feira, coube ao presidente do TdC explicar também a ação desta entidade, pelo que adiantou que está a ser agora preparado o plano estratégico para o período compreendido entre 2023 e 2025. Sobre os fundos europeus, José F. F. Tavares adiantou que o controlo é “estruturado, sistematizado e integrado”. Isto não só nos planos internos, mas também em coordenação com o Tribunal de Contas da União Europeia.

O responsável aproveitou ainda para enfatizar que, de forma inédita, o Tribunal de Contas vai antecipar de dezembro para setembro a entrega da apreciação à Conta Geral do Estado, ou seja, antes da apresentação do Orçamento do Estado para 2023.