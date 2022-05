Tribunal de Justiça Europeu considera legal a Resolução do BES

O pedido de apreciação ao Tribunal de Justiça Europeu tinha sido submetido pelo Supremo Tribunal Administrativo português e a resposta foi publicada no site do tribunal europeu. A notícia foi inicialmente avançada pelo “Observador”.

A legislação portuguesa na qual a medida de resolução do Banco Espírito Santo (BES) se baseia é compatível com o direito de propriedade ao ter transposto apenas parcialmente a diretiva relativa à recuperação e à resolução de instituições de crédito antes de expirado o prazo de transposição, Portugal não comprometeu a realização do resultado prescrito pela diretiva, é a conclusão do Tribunal com sede no Luxemburgo.

Um processo de impugnação da medida de resolução do BES tinha sido interposto por duas entidades, uma detentora de obrigações subordinadas e outra detentora de ações. O Supremo Tribunal de Justiça português, chamado a pronunciar-se no âmbito de dois recursos interpostos, teve dúvidas sobre a compatibilidade da legislação nacional com fundamento na qual foi adotada a Medida de Resolução do BES com o direito da União Europeia por isso remeteu um pedido de apreciação ao Tribunal de Justiça Europeu.

No seu acórdão, “o Tribunal de Justiça declara que a legislação nacional com fundamento na qual foi adotada a Medida de Resolução do BES é compatível com o artigo 17.°, n.° 1, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia [garante a proteção do direito de propriedade]”.

Além disso, o tribunal “declara que a transposição, meramente parcial, por um Estado-Membro, de certas disposições de uma diretiva antes de expirar o seu prazo de transposição não é, em princípio, suscetível de comprometer seriamente a realização do resultado prescrito por essa diretiva”.

Em segundo lugar, “o Tribunal de Justiça considera que uma medida de resolução adotada em conformidade com uma legislação nacional como a do caso em apreço não constitui uma privação de propriedade, na aceção do artigo 17.°, n.° 1, segundo período, da Carta. Com efeito, o Tribunal constata que esta medida de resolução não previu uma privação da posse ou uma expropriação formal das ações ou das obrigações em causa. Em particular, a referida medida não privou, de maneira forçada, integral e definitiva os seus titulares dos direitos decorrentes destas ações ou destas obrigações”.

Em terceiro lugar, o acórdão diz que “não deixa de ser certo que a adoção de uma medida de resolução em conformidade com a legislação em causa no processo principal, que prevê, nomeadamente, a transferência de elementos dos ativos de uma instituição de crédito para um banco de transição [Novobanco], constitui uma regulamentação da utilização dos bens, na aceção do artigo 17.°, n.° 1, terceiro período, da Carta suscetível de lesar o direito de propriedade dos acionistas da instituição de crédito, cuja posição económica é afetada, e a dos credores, como sejam os titulares de obrigações, cujos créditos não foram transmitidos para a instituição de transição”. Ora “a utilização dos bens pode ser regulamentada por lei na medida do necessário ao interesse geral”.

“Depois de ter sucessivamente examinado as condições previstas nesta disposição, o Tribunal de Justiça declara que, atendendo à margem de apreciação de que os Estados-Membros dispõem quando adotam decisões em matéria económica, o artigo 17.°, n.° 1, terceiro período, da Carta não se opõe a uma legislação nacional, como a que está em causa no processo principal, que não contém uma disposição expressa que garante que os acionistas não sofrem perdas superiores às que teriam sofrido se a instituição tivesse sido liquidada na data em que foi adotada a medida de resolução (princípio no creditor worse off)”, lê-se no comunicado de imprensa do Tribunal do Luxemburgo.

Em quarto e último lugar, “o Tribunal de Justiça examina a questão de saber se a transposição parcial por um Estado-Membro, para uma legislação nacional relativa à resolução de instituições de crédito, de certas disposições da Diretiva 2014/59 antes de expirado o seu prazo de transposição, é suscetível de comprometer seriamente o resultado prescrito pela referida diretiva, na aceção do Acórdão Inter-Environnement Wallonie”, diz o tribunal.

No entender do Tribunal de Justiça Europeu, e uma vez que “o prazo de transposição da Diretiva 2014/59 expirou em 31 de dezembro de 2014, a República Portuguesa não pode ser acusada de, na data em que foi adotada a Medida de Resolução, isto é, em 3 de agosto de 2014, não ter adotado medidas de implementação desta diretiva na sua ordem jurídica”.

O Tribunal de Justiça recorda que “compete ao órgão jurisdicional nacional apreciar se as disposições nacionais cuja legalidade é contestada são suscetíveis de comprometer seriamente o resultado prescrito por uma diretiva, sendo que tal verificação deve ser necessariamente conduzida com base numa apreciação global, tendo em conta o conjunto das políticas e das medidas adotadas no território nacional em causa. Todavia, o Tribunal é competente para se pronunciar sobre a questão de saber se a transposição parcial por um Estado-Membro de certas disposições de uma diretiva antes de expirado o seu prazo de transposição é, em princípio, suscetível de comprometer seriamente a realização do resultado prescrito por esta diretiva”.

Ora, a este respeito, “o Tribunal de Justiça começa por realçar que já declarou que os Estados-Membros dispõem da faculdade de adotar disposições transitórias ou de dar execução a uma diretiva por etapas. Nestas hipóteses, a não conformidade de disposições transitórias do direito nacional com essa diretiva ou a não transposição de determinadas disposições da diretiva não compromete obrigatoriamente o resultado nela prescrito. Com efeito, o Tribunal considera, nessas hipóteses, que tal resultado poderia sempre ser alcançado através da transposição definitiva e completa da referida diretiva nos prazos fixados”.

“Em seguida, a obrigação de abstenção a que o Tribunal de Justiça se referiu, nomeadamente no n.° 45 do Acórdão Inter-Environnement Wallonie, deve ser entendida no sentido de que visa a adoção de qualquer medida, geral e específica, suscetível de comprometer seriamente a realização do resultado prescrito pela diretiva em causa. Ora, quando a adoção de uma medida por um Estado-Membro visa transpor, ainda que parcialmente, uma diretiva da União e essa transposição foi corretamente efetuada, não se pode considerar que a adoção de semelhante medida parcial de transposição é suscetível de produzir esse efeito negativo, uma vez que esta opera necessariamente uma aproximação entre a legislação nacional e a diretiva que aquela legislação transpõe e contribui, desse modo, para a realização dos objetivos desta diretiva”, conclui o tribunal com sede no Luxemburgo.

O pedido do Supremo Tribunal Administrativo ao Tribunal da Justiça Europeu foi feita ao abrigo da possibilidade de um “reenvio prejudicial” que permite aos órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros, no âmbito de um litígio que lhes seja submetido, interrogar o Tribunal de Justiça sobre a interpretação do direito da União ou sobre a validade de um ato da União. O Tribunal não resolve o litígio nacional.

“Cabe ao órgão jurisdicional nacional decidir o processo em conformidade com a decisão do Tribunal. Esta decisão vincula do mesmo modo os outros órgãos jurisdicionais nacionais aos quais seja submetido um problema semelhante”, refere o comunicado do Tribunal.

O pedido de apreciação por parte do Supremo resulta de um recurso interposto no processo principal (“BPC Lux 2 e o”) pelos titulares de obrigações subordinadas emitidas pelo BES. Processo esse de impugnação da medida de resolução aplicada pelo Banco de Portugal ao Banco Espírito Santo em 2014.

Segundo o comunicado do Tribunal do Luxemburgo, a Massa Insolvente detinha, direta e indiretamente, participações no capital social do BES. A “BPC Lux 2 e o”, detentoras de obrigações subordinadas do BES, e a Massa Insolvente (que detinha, direta e indiretamente, participações no capital social do BES) impugnaram a medida de resolução perante os órgãos jurisdicionais nacionais e, nesse contexto, alegaram, nomeadamente, que esta medida foi adotada em violação do direito da União.

O Supremo Tribunal Administrativo português, chamado a pronunciar-se no âmbito de dois recursos interpostos por ambas, “teve dúvidas sobre a compatibilidade da legislação nacional com fundamento na qual foi adotada a Medida de Resolução do BES com o direito da União, em particular com a Diretiva 2014/59 3 e com o artigo 17.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, devido à não transposição de um conjunto de prescrições enunciadas nesta diretiva. Além disso, esse órgão jurisdicional interrogou-se sobre a questão de saber se o legislador português pode ter comprometido seriamente o resultado prescrito pela Diretiva 2014/59, ao ter adotado o Decreto-Lei n.o 114-A/2014, de 1 de agosto de 2014, que só transpôs parcialmente esta diretiva, antes de expirado o seu prazo de transposição, fixado em 31 de dezembro de 2014”.

“A título preliminar, o Tribunal de Justiça examina se as disposições da Diretiva 2014/59 invocadas são aplicáveis ao litígio no processo principal. A este respeito, salienta que o prazo de transposição desta diretiva expirou em 31 de dezembro de 2014. Daqui resulta que, no dia em que foi adotada a medida de resolução em causa, em 3 de agosto de 2014, este prazo de transposição ainda não tinha expirado. Depois de ter recordado a sua jurisprudência constante na matéria, o Tribunal sublinha que as recorrentes no processo principal não podem invocar perante o órgão jurisdicional de reenvio as disposições da Diretiva 2014/59, porque estas não são aplicáveis ao litígio no processo principal”, lê-se no comunicado.

O Tribunal de Justiça apreciou a medida resolução no sentido de saber se é compatível com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Ora no artigo 17.°, n.° 1, da Carta há três normas distintas. “A primeira, expressa no primeiro período e que reveste caráter geral, concretiza o princípio do respeito pela propriedade. A segunda, que figura no segundo período deste número, visa a privação da propriedade e submete-a a certas condições. Quanto à terceira, que figura no terceiro período do referido número, reconhece aos Estados o poder, nomeadamente, de regulamentar a utilização dos bens em conformidade com o interesse geral”.

O Tribunal acrescenta “que não são, contudo, regras sem relação entre si, posto que a segunda e a terceira regras dizem respeito a exemplos particulares de violação do direito de propriedade e devem ser interpretadas à luz do princípio consagrado na primeira destas regras. Neste contexto, o Tribunal de Justiça analisa, em primeiro lugar, a questão de saber se o artigo 17.°, n.° 1, da Carta 8 é aplicável a restrições ao direito de propriedade de ações ou de obrigações negociáveis nos mercados de capitais como as do caso em apreço”. Por outro, o Tribunal constata que as referidas ações ou obrigações foram adquiridas legalmente.

O BES era uma das principais instituições de crédito do sistema bancário português. Devido à situação financeira e ao risco sério e grave de não cumprir as suas obrigações, o Banco de Portugal adotou, em 3 de agosto de 2014 uma deliberação de resolução (Medida de Resolução). Esta medida, adotada ao abrigo da legislação nacional em matéria de resolução de instituições de crédito (Decreto-Lei n.o 114-A/2014, de 1 de agosto de 2014) levou à criação de um banco de transição, o Novobanco, para o qual foram transferidos um conjunto de ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob a gestão do BES.