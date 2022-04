Tribunal de Nova Iorque rejeita julgar processo movido pela Aenergy contra Angola

A justiça norte-americana voltou a rejeitar julgar nos Estados Unidos da América (EUA) o processo movido pela Aenergy (AE) contra o Estado angolano. O tribunal de segunda instância em Nova Iorque decidiu que não faz sentido a disputa judicial ter lugar nos EUA por ambas as partes serem angolanas e por os projetos em causa estarem localizados precisamente neste país lusófono.

O tribunal concluiu assim que “Angola é um fórum adequado” para esta litigância e que os contratos em causa estão “sujeitos à lei angolana”, reafirmando as decisões tomadas no tribunal de primeira instância em Nova Iorque em 2021, segundo a decisão consultada pelo JE datada de 13 de abril.

A AE é uma empresa angolana de energia detida por um empresário português Ricardo Machado. Desde 2013 que a empresa trabalhava com a norte-americana General Electric para construir e gerir infraestruturas energéticas em Angola. Em agosto de 2017, a AE conquistou um total de 13 contratos públicos no valor de 1,1 mil milhões de dólares (cerca de mil milhões de euros ao câmbio atual). Para pagar os contratos, Angola assegurou uma linha de crédito no valor de 1,1 mil milhões de dólares junto de uma afiliada da GE; uma tranche de 644 milhões de dólares foi desembolsada em dezembro de 2017. O que é que implicam os contratos? A AE tinha de providenciar serviços a várias centrais elétricas e vender a Angola oito turbinas produzidas pela GE. Por volta desta altura, a AE entrou em vários contratos de serviços com a GE e comprou 14 turbinas à própria GE, mais seis face às oito turbinas que iriam ser vendidas a Angola.

Mas a “GE pensou erradamente que 12 destas turbinas iriam ser vendidas imediatamente pela AE a Angola. Como resultado, a GE sobrestimou o valor que a linha de crédito de 1,1 mil milhões de dólares da sua afiliada seria usado para pagar à própria GE – um erro com sérias consequências contabilísticas. Enquanto Angola considerava a proposta da AE em nome da GE para emendar os contratos para incluir 12 em vezes de oito turbinas, Wilson da Costa – presidente executivo da GE Angola [na altura] – fabricou cartas indicando que a Angola já tinha aprovado a alteração, tendo ele e Leslie Nelson – líder da GE para a África subsaariana – distribuído as cartas a outros trabalhadores da GE. Angola subsequentemente rejeitou a proposta de emenda aos contratos pela AE”, segundo a decisão do tribunal norte-americano.

“Alguns meses mais tarde, Wilson da Costa apresentou as cartas falsificadas a responsáveis políticos angolanos, e a GE manteve que o desembolsar de 644 milhões de dólares tinha pago de facto 12 turbinas, e não oito como refletido nos contratos de Angola com a AE. Como resultado, a 2 de setembro de 2019, Angola – apontando para supostas irregularidades relacionadas com as quatro turbinas disputadas – terminou os seus contratos com a AE a favor de contratar diretamente com a GE”, decisão da qual a AE recorreu, pode-se ler no documento.

Já em outubro de 2019, Angola iniciou um processo cível no Tribunal Provincial de Luanda para apreender as quatro turbinas, tendo o tribunal decidido o seu arresto. A AE alega que as empresas públicas angolanas de eletricidade moveram as turbinas para uma central elétrica.

A AE entrou com o processo na justiça norte-americana em maio de 2020, alegando que Angola “violou os seus contratos e tomou posse das turbinas da AE em violação da lei internacional de do estado de Nova Iorque. A AE também alega que a GE tortuosamente interferiu com os contratos da AE e com as suas potenciais relações de negócios em violação da lei estadual de Nova Iorque”, de acordo com o documento do tribunal.

“Todos os eventos-chave tiveram lugar em Angola. Isso inclui a fabricação das cartas indicando que Angola concordou em comprar mais turbinas, a insistência da GE para que os contratos fossem alterados, e a terminação dos contratos pelo presidente angolano. Em contraste, o desembolsar em Nova Iorque dos fundos pelos afiliados da GE não está em disputa. E os trabalhadores da GE sediados nos EUA improvavelmente serão testemunhas cruciais porque alegadamente apenas “confiaram” e receberam “relatórios” e “atualizações” dos trabalhadores da GE em Angola”, argumenta o tribunal de segunda instância em Nova Iorque.

O advogado que representou Angola elogiou a decisão tomada pelo tribunal. “Este caso demonstra o respeito dos tribunais norte-americanos pelo sistema judicial angolano, assim como pelos seus responsáveis políticos, que não deveriam ter sido arrastados para os nossos tribunais com grandes custos e inconveniência para testemunharem sobre as suas decisões executivas. É injusto arrastar um país soberano para se defender em Nova Iorque sobre uma alegada conduta que teve lugar em Angola, em relações a contratos fechados em Angola, para o fornecimento de centrais elétricas em Angola. Os investidores privados em Angola podem estar confiantes de um tratamento justo e independente”, disse Michael Ehrenstein da Ehrenstein Saged, citado pelo jornal digital norte-americano especializado em direto “Law 360”.

O executivo de João Lourenço já veio a público acusar Angola de tentar “manchar a reputação [do Governo angolano] com fundamentos difamatórios”.

“Foi negado provimento por decisão do Tribunal de Recurso do Segundo Distrito de New York, que manteve a sentença recorrida e o respetivo fundamento, reconhecendo que a Justiça angolana é a adequada para dirimir o litígio e confirmando o juízo de isenção e imparcialidade dos tribunais angolanos”, disse o ministério da Energia e Águas de Angola em comunicado a 15 de abril, citado pela “Agência Lusa”.