O antigo presidente dos EUA ouviu as 37 acusações de que é alvo e garantiu ao tribunal que é “não culpado” pelas mesmas.

13 Junho 2023, 20h47

Donald Trump garantiu ser “not guilty” (não culpado, em português) depois de ouvir as 37 acusações de que é alvo, por parte do tribunal federal da Flórida. Trata-se do caso dos documentos secretos que foram removidos da Casa Branca e posteriormente encontrados na residência do ex-presidente dos Estados Unidos (EUA), localizada em Mar-a-Lago, no sul da Flórida.

De recordar que, de acordo com a acusação, Trump terá levado consigo uma série de documentos ao deixar a Casa Branca na sequência da derrota nas eleições presidenciais de 2020. Muitos destes serão confidenciais, estando ligados à segurança nacional dos EUA.

Depois de ter chegado esta tarde ao referido tribunal, Donald Trump foi presente a julgamento. Está indiciado por 37 acusações criminais, que foram apresentadas por um Grande Júri e que lhe podem valer pena de prisão.

O antigo chefe de Estado dos EUA atribuiu recentemente a condenação a uma “caça às bruxas” e sublinhou que as sondagens lhe continuam a dar favoritismo naquilo que seria a sua reeleição enquanto líder do Partido Republicano.

Artigo atualizado às 22h02