Trump e filhos começam a ser questionados por alegações de fraude financeira

O gabinete do procurador-geral de Nova Iorque vai começar a questionar Donald Trump e dois de seus filhos, esta sexta-feira, sobre alegações de fraude financeira, segundo o “The Guardian”.

O ex-presidente norte americano e os dois filhos mais velhos, Ivanka e Donald Jr, foram intimados a prestar depoimentos depois da procuradora-geral do estado, Letitia James, ter dito que uma investigação civil de três anos descobriu provas de que a Trump Organization alterava rotineiramente o valor de propriedades, incluindo prédios de escritórios, prédios de apartamentos e campos de golfe, com o objetivo de obter empréstimos a taxas favoráveis ​​e reivindicar incentivos fiscais.

É esperado que o processo de depoimentos decorra até à próxima semana. Ainda não se sabe em que dia o ex-presidente será questionado, mas o advogado de defesa indicou que Trump vai invocar o direito constitucional contra a autoincriminação e como tal vai recusar-se a responder a perguntas.

De recordar que Trump perdeu uma série de processos judiciais que tentavam anular a investigação civil de Nova Iorque considerando-a “politicamente motivada”.

O caso aumenta uma série de problemas legais para Trump, incluindo a possibilidade de acusações criminais por evasão fiscal. A Organização Trump e o seu diretor financeiro de longa data, Allen Weisselberg, devem ir a julgamento ainda este ano por acusações de fraude fiscal na sequência de uma investigação paralela da promotoria de Manhattan.

Além disso, o comité que investiga a invasão do Capitólio a 6 de janeiro disse que existem provas suficientes que permitem concluir que o ex-presidente e alguns dos seus aliados cometeram crimes na tentativa de derrubar a eleição presidencial de 2020.

A Organização Trump também enfrenta um julgamento no final deste mês por um ataque dos seus seguranças a manifestantes contra o ataque racista do então candidato presidencial aos mexicanos em 2015. Trump negou ter ordenado o ataque.

A juntar aos restantes processos, Trump e todos os seus três filhos foram ainda intimados a prestar depoimento no mês que vem numa ação coletiva movida por pessoas que dizem que foram enganadas para investir em empresas relacionadas com a família. “Os Trumps enganaram cada uma dessas vítimas a desistir de centenas ou milhares de dólares – perdas que muitos experimentaram como devastadoras e que alteraram as suas vidas”, aponta o processo.