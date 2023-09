Dos avanços da Ucrânia rumo a sul e de Trump em direção à Casa Branca aos aparentes recuos de França em África, estes são os temas abordados esta semana pelo embaixador Francisco Seixas da Costa em mais uma edição do programa da plataforma multimédia JE TV.

8 Setembro 2023, 18h46





Ouça e acompanhe o podcast “A Arte da Guerra” em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | Anchor

A ofensiva da Ucrânia tem feito alguns avanços, particularmente no sul”, o que dá algum alento às forças do país – particularmente importante num momento muito sensível do ponto de vista interno, em que o presidente Zelensky se viu obrigado a substituir o seu ministro da Defesa.

Alguns avanços, ou pelo menos nenhum recuo, está a sentir o pré-candidato Donald Trump na sua caminhada, dizem alguns que imparável, de regresso à Casa Branca.

De recuos se fala em França no que tem a ver com a sua atitude face ao continente africano: a retirada de tropas do Níger é disso prova.

Tudo para ouvir esta semana no podcast “A Arte da Guerra”, um programa conduzido pelo jornalista António Freitas de Sousa e com os comentários do embaixador Francisco Seixas da Costa.