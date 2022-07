Tunísia vota referendo sobre presidencialismo

Os tunisianos estão ao longo deste dia, 25 de julho, a votar num referendo sobre uma nova Constituição promovida pelo presidente Kais Saied e que os críticos do regime consideram ser uma forma de aumentar o caráter presidencialista do regime e transformar o poder numa simples caricatura da democracia.

Segundo informações das agências noticiosas, os tunisinos demonstram estar pouco motivados para compadecer nas urnas – naquela que constitui uma primeira derrota política para Saied. Ao longo das últimas semanas, uma série de organizações – nomeadamente sindicais – desligou-se do referendo e optou por opor-se à sua realização. Como o presidente não desistiu, aconselharam os tunisinos a abster-se – o que parece ser a opção de muitos deles até agora.

A votação é realizada no primeiro aniversário da suspensão por parte de Kais Saied do parlamento eleito democraticamente, ao mesmo tempo que estabeleceu o estado de emergência e começou a governar por decreto presidencial. Os partidos da oposição chamaram às medidas “golpe de Estado”, mas de então para cá pouca coisa mudou. Saied nomeou uma primeira-ministra que tem demonstrado pouca margem de manobra política e o país continua submerso numa crise económica que a Covid veio aprofundar, dado que o turismo é tradicionalmente a sua maior fonte de divisas. Neste quadro, vários partidos da oposição também apelaram à abstenção.

De acordo com as próprias regras do presidente, não há nenhum nível mínimo de participação (os eleitores são cerca de 9,2 milhões) e a nova Constituição deverá entrar em vigor quando os resultados forem conhecidos. Ninguém sabe o que acontecerá se a maioria dos eleitores a rejeitar o novo texto constitucional.

A desunião foi visível nos protestos contra Saied nos últimos dias. O partido islâmico Ennahda, o maior do parlamento, participou num protesto no sábado passado, enquanto organizações da sociedade civil e partidos mais pequenos realizaram os seus próprios protestos no dia anterior. Os protestos atraíram um número bastante pequeno de manifestantes, dizem as agências internacionais, mas os comícios organizados pela máquina política ligada a Saied também tiveram uma participação modesta e houve poucos sinais de entusiasmo em torno da campanha.

Das três eleições parlamentares e duas eleições presidenciais desde a revolução de 2011 (a chamada Primavera Árabe teve início precisamente na Tunísia), a menor participação, de 41%, foi em 2019 para a câmara que Saied dissolveu há um ano.

Ao início da tarde, apernas 12% dos eleitores tinha exercido o seu direito de voto.