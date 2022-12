Turismo da Madeira cresce 15% face à pré-pandemia

O turismo da Madeira regista um crescimento de 15,5%, até outubro, quando comparado com o período de pré-pandemia, de acordo com os dados da Direção Regional de Estatística (DREM). Mas quando comparado com o ano anterior verifica-se uma subida de 107,1%, para as 8,2 milhões de dormidas.

Verifica-se uma subida de 31,5% nas dormidas, em outubro, face ao período de pré-pandemia. O mercado de residentes no estrangeiro apresentou um crescimento de 20,3%. O mercado da Grã-Bretanha cresceu 18,9%, o da Alemanha subiu 10%, e o de França subiu 5,5%, enquanto que o mercado nacional apresentou um crescimento de 116,0%.

Os proveitos de aposento por quarto disponível (RevPAR) em outubro fixou-se em 62,98 euros, mais 51,7% face ao período de pré-pandemia. Na hotelaria verificou-se uma subida de 54,5%, quando comparado com o período de pré-pandemia, para os 69 euros.