As dormidas no turismo da Madeira subiram 6%. Face a 2019, os hóspedes e as dormidas tiveram aumentos de 48% e de 30%.

5 Setembro 2023, 07h23

A Região Autónoma da Madeira teve uma subida de 2,8% nos hóspedes, para os 199,8 mil, em julho, e viu as dormidas aumentarem 6,7%, para as 1.083,4 mil, de acordo com os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

Comparado com o mesmo período de 2019 os hóspedes e as dormidas aumentaram 48,2% e 30,7%.

Os dados da DREM indicam que as dormidas de residentes em Portugal desceram 9,9% face ao mês homólogo, para as 193,9 mil, e as de residentes no estrangeiro aumentaram 6% para as 889,5 mil.

“Face a julho de 2019, a variação nas dormidas produzidas por residentes em Portugal foi de +63,8%, sendo de +25,1%, no caso das geradas por residentes no estrangeiro. Os hóspedes entrados, em julho de 2023, com residência no País, totalizaram 46,2 mil e os com residência no estrangeiro 153,7 mil”, diz a DREM.

Até julho as dormidas na Região fixaram-se em 6,2 milhões um crescimento de 18,5% face ao período homólogo.