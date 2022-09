Turismo na UE em 2022 aproxima-se dos níveis pré-pandemia

O turismo na União Europeia parece estar a recuperar fortemente da pandemia de Covid-19, com os dados do segundo semestre de 2022 a aproximaram-se dos do período homólogo de 2019, mais concretamente aqueles relativos ao número total de noites passadas em alojamento turístico (1,01 mil milhões este ano comparativamente a 1,18 mil milhões pré-pandemia), segundo o Eurostat.

Mesmo assim, os primeiros seis meses deste ano recuperaram em relação a anos anteriores uma vez que a distância de 2022 para 2019 se traduz numa queda de 14%, quando em 2021 era de 66% e, em 2020, de 60%.

“Face ao primeiro semestre de 2021, no mesmo período de 2022, as dormidas em alojamento turístico aumentaram 149%, com aumentos substanciais em todos os seis meses. Abril foi o mês com o maior aumento, com alta de 302% em relação a abril de 2021” (44 milhões de noites em 2021 face a 177,6 milhões em 2022), indica a nota.

À semelhança dos meses de surto de Covid-19, nos primeiros seis meses de 2022, a componente doméstica continuou a suplantar as viagens internacionais, apesar de uma forte recuperação do turismo internacional.

Ao todo, 432,9 milhões de noites foram gastas por turistas estrangeiros durante este período (face a 579,1 milhões passadas por turistas nacionais), um aumento de 154% em relação ao mesmo período de 2020 (170 milhões) e de 401% em comparação com 2021 (86,4 milhões). Comparado com o mesmo período de 2019, ainda há uma queda de 22%, refere o gabinete de estatística.

Em termos de viagens domésticas, os dados mostram que houve uma queda de 7% no mesmo período em comparação com o mesmo semestre de 2019, “embora (em linha com o padrão sazonal normal acumulado até à época de verão) ambos os indicadores tenham registado números crescentes: de 56,7 milhões de noites de turismo doméstico em janeiro para 152,4 milhões em junho; e 32,7 milhões de dormidas de turistas estrangeiros em janeiro para 137,2 milhões em junho”, salvaguarda o comunicado.

No total, o turismo nacional representa 57% de todas as noites passadas neste período. “Essa participação foi de 53% no mesmo período de 2019, enquanto aumentou para 64% em 2020 e 79% em 2021, refletindo a mudança para o turismo doméstico durante a pandemia e a recuperação do turismo internacional em 2022”, acrescenta.

Esta terça-feira, 27 de setembro, celebra-se o Dia Mundial do Turismo. Ao longo do dia, o Jornal Económico estará a acompanhar a VI Cimeira do Turismo Português.