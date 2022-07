Turismo. Queixas aumentam 15% no primeiro semestre. eDreams, TAP e Ryanair as mais visadas

O número de reclamações dirigidas ao sector do Turismo aumentou 15% no primeiro semestre do ano para 2.459 , face ao mesmo período de 2021, quando se fixava em 2.136, segundo o Portal da Queixa. eDreams, TAP e Ryanair são as marcas mais reclamadas.

Os sites de reservas e as companhias aéreas lideram o maior volume de queixas (38% e 37%, respetivamente), a que se seguem as agências de viagens (8%), os sites de reservas de alojamento (7%) e os aeroportos (3%).

Neste período, os hotéis e os aeroportos foram as subcategorias com maior variação de crescimento face ao período homólogo, 142% e 121%, pela mesma ordem.

Os principais motivos de reclamação referem-se a problemas com o reembolso de reservas e com a utilização de vouchers, a gerar 37% das queixas recebidas do sector nos primeiros seis meses do ano. “Problemas com a alteração, confirmação ou cancelamento de reservas (23%); pagamentos e faturação (15%); problemas com bagagens (10%) e questões relacionadas com atendimento/apoio ao cliente, foram queixas reportadas por 8% dos consumidores”, indica o comunicado.

No ranking das entidades com o maior número de reclamações, lideram o topo da tabela a eDreams (24%), a TAP (16%) e a Ryanair (7%), seguidas do Booking, Rumbo e a Easyjet, com a mesma percentagem de 4% cada um. Com a mesma fatia de 2% está a ANA Aeroportos de Portugal, a Logitravel, a Vueling e a Tripmonster.

“Ao analisar a variação face ao período homólogo, os dados do Portal da Queixa evidenciam que entre as entidades que registaram o maior crescimento, está a ANA Aeroportos de Portugal com mais 100% do que em 2021; a Logitravel com 91%; o Booking com 88% e a Tripmonster com mais 77% e a Easyjet com uma subida de 72%. Destaca-se a variação negativa do Rumbo que registou -58% de reclamações este ano, face a 2021”, conclui a nota.