Na União Europeia registou-se um total de 425 milhões de noites passadas em alojamentos turísticos no primeiro trimestre do ano, Portugal registou um crescimento de 39,9% face ao mesmo período do ano passado.

15 Junho 2023, 11h19

Portugal registou um total de 5,4 milhões de noites em alojamentos turísticos em março, enquanto o conjunto da União Europeia (UE) verificou um total de 154 milhões de noites em alojamentos turísticos, segundo dados do Eurostat.

Nos primeiros três meses do ano registaram-se mais de 425 milhões de noites passadas em alojamentos turísticos na UE, o que corresponde a um aumento de 27,9% face ao mesmo período do ano passado.

Na UE, os maiores aumentos de dormidas em alojamentos turísticos no primeiro trimestre do ano, face ao período homólogo, foram registados na Grécia, com um crescimento de 111,9%, seguindo-se o Chipre com uma subida de 85,1%, Malta cresceu 60,1% e a Eslováquia aumentou 48,1%. Portugal registou um crescimento de 39,9%.

Com menos 2,5 milhões de dormidas, o turismo no primeiro trimestre do ano aproximou-se bastante dos níveis registados no primeiro trimestre de 2019, pré-pandemia. A maior recuperação foi observada na Dinamarca, com um crescimento de 15,6% face ao primeiro trimestre de 2019, seguindo-se a Portugal com uma subida de 14,4%, a Croácia com 11,9% e os Países Baixos com 11,7%.

O turismo internacional foi o que mais contribuiu para o aumento global das dormidas, com um crescimento de 45,8%, face ao primeiro trimestre de 2022, enquanto o turismo doméstico subiu apenas 16,9%. Portugal registou um aumento nos primeiros três meses do ano de 50,8% no turismo internacional, em comparação com o mesmo período do ano passado, já o turismo doméstico cresceu apenas 21,6%.