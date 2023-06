Presidente turco está em visita oficial ao Azerbaijão depois de ter escolhido a República Turca do Chipre do Norte como o primeiro lugar a visitar depois da sua reeleição. Uma mensagem diretamente para a União Europeia.

13 Junho 2023, 18h20

Recentemente reeleito para o cargo, o presidente turco Recep Erdogan está em visita oficial, a segunda desde então, ao Azerbaijão, onde foi recebido pelo seu homólogo Ilham Aliyev, e aproveitou para regressar ao complexo problema de Nagorno Karabakh – ao decidir abrir um consulado em Shusha, região libertada da posse da Arménia pelas forças do azerbaijanis em 2020.

Falando em conferência de imprensa conjunta, Erdogan disse que planeia abrir um consulado turco em Shusha: “será uma mensagem diferente para o mundo inteiro, especialmente para a Arménia”, disse, citado pelas agências internacionais. A Turquia nunca escondeu que considera ter uma palavra a dizer no conflito (a favor do Azerbaijão), mas a vontade russa (a favor da Arménia) prevaleceu sempre, tendo sido Moscovo a assumir a posição de mediador para a paz. Depois da invasão da Ucrânia, a União Europeia tentou substituir a Rússia como mediadora – mas os primeiros resultados dos encontros entre as três partes são claramente dececionantes.

Shusha, um centro da cultura azeri durante séculos, caiu sob controle arménio em 1992 na luta pela região de Nagorno Karabakh. A retomada pelas forças do Azerbaijão em 2020 foi de importância simbólica e estratégica. O presidente turco também destacou que a abertura do corredor Zangezur contribuirá para estreitar os laços entre a Turquia e o Azerbaijão.

“Se resolvermos rapidamente a questão de Zangezur, isso levar-nos-á a avançar em duas importantes conquistas tanto rodoviárias quanto ferroviárias”, disse Erdogan. O planeado corredor Zangezur, uma estrada desimpedida através do território arménio até ao Azerbaijão (mais propriamente até ao seu enclave de Nakhchivan), também ligaria o Azerbaijão diretamente ao leste da Turquia.

A região de Zangezur fazia originalmente parte do Azerbaijão, embora os soviéticos a tenham doado à Arménia na década de 1920, deixando o Azerbaijão privado de uma rota terrestre direta para Nakhchivan. Após a guerra no outono de 2020, o Azerbaijão concentrou-se em conseguir um contacto ferroviário e rodoviário com o enclave.

Erdogan também anunciou projetos em torno da educação (a constituição de uma universidade comum) e da energia – com o país asiático a poder vir a ser fornecedor de gás natural para a União Europeia através da Turquia.

Recorde-se que Erdogan chegou ao Azerbaijão vindo da República Turca do Chipre do Norte (TRNC), país que mais ninguém senão a Turquia reconhece. O facto de a sua primeira saída depois da reeleição ter sido para a ilha de Chipre deixa bem claro que Erdogan está apostado em manter pressão na região do Mediterrâneo. Uma mensagem para a União Europeia, que definitivamente desistiu de ter a Turquia no seu interior.

Aliyev disse que a alinhamento entre os dois países em termos de política externa “é crucial para a região. A unidade Turquia-Azerbaijão é muito importante para o desenvolvimento, prosperidade, estabilidade e segurança da região”.

Nesse contexto, a área da defesa (estratégia e indústria) assume também uma grande importância. Os dois países anunciaram mais dez exercícios militares conjuntos para este ano. Ele observou que o exército do Azerbaijão tomou o exército turco como seu modelo e eles testemunharam essa transformação agora.