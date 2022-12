Turquia lança ronda de negociações com a Rússia e a Síria

Antecipadamente à eventual entrada do exército turco em território sírio para perseguir os grupos armados de curdos que ali operam, o presidente turco, Recep Erdogan, vai lançar uma ronda de negociações com a própria Síria e com a Rússia – o país mais influente junto do regime de Bashar al-Assad.

“A partir de agora, queremos dar um passo trilateral entre a Síria, Turquia e Rússia. Para isso, as nossas organizações de inteligência devem primeiro encontrar-se, depois os nossos ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros. Depois podemos reunir os líderes. Ofereci esta opção ao presidente russo Vladimir Putin, que a viu de forma positiva”, disse Erdogan, citado pela imprensa turca.

Mas o presidente turco não se esqueceu de afirmar também que não está à procura de permissão de nenhum país, incluindo os Estados Unidos, para conversar com o líder do regime sírio e acrescentou: “O fator decisivo nas medidas a serem tomadas em relação à Síria serão os nossos interesses nacionais”. Aparentemente, Erdogan também considera não carecer de autorização para fazer entrar o exército em território sírio para tentar acabar com as milícias curdas – como prometeu que faria depois dos atentados em Istambul, no mês passado.

A aproximação entre a Turquia e a Síria é vista pelo exterior como mais uma forma de eternizar o poder de al-Assad – combatido pelo Ocidente ao longo de mais de dez anos e que acabou por permanecer à frente do país depois de umas eleições onde a oposição quase não conseguiu nenhum voto. Apesar disso, o apoio turco tem sido vital para sustentar a oposição síria moderada.

“Temos decisões do acordo de Sochi e Astana”, disse Erdogan, referindo-se ao objetivo de Ancara de estabelecer uma zona de segurança, de 30 quilómetros ao sul da fronteira com a Síria. “A nossa coordenação com a Rússia na Síria não é nova”, disse, para acrescentar que a potencial operação terrestre no norte daquele país foi discutida entre os dois países.

O presidente especificou as regiões Tal Rifaat, Manbij e Ain al-Arab (Kobani), controladas pelo PKK/YPG curdos, no norte da Síria, como possíveis alvos para eliminar os terroristas. Tal Rifaat fica a 15 quilómetros ao sul da fronteira com Turquia e o PKK/YPG controla a cidade e as aldeias vizinhas apesar de as tropas russas estarem na área. O Exército Nacional Sírio (SNA) controla as áreas ao redor de Tal Rifaat pelo norte, enquanto as tropas sírias apoiadas pela Rússia controlam as zonas principalmente ao sul.

Para Erdogan a coligação composta pelos Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido apoiam o YPG. Os norte-americanos colaboraram com o YPG no nordeste da Síria para lutarem contra o grupo terrorista do Estado Islâmico. É neste quadro que, esta semana, o regime de al-Assad acusou os Estados Unidos e o YPG de “roubarem” petróleo e gás natural no país, num total de mais de 100 mil milhões de dólares.

As regiões ocupadas pelos grupos curdos nas províncias de Deir el-Zour e Hassakeh têm os recursos energéticos mais ricos da Síria em termos de petróleo e gás natural. O regime alega que estes grupos e os seus aliados ocidentais controlam mais de 70% dos recursos petrolíferos da Síria.