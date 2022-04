Turrisconta e Start PME promovem conferência sobre o futuro das empresas em Portugal

A conferência intitulada “O Futuro das Empresas em Portugal: Fundos Europeus, Transição Digital e Internacionalização” e promovida pela Turrisconta em parceria com a consultora Start PME vai ter lugar na Biblioteca Municipal de Torres Vedras, na próxima quinta-feira, informa o comunicado de imprensa divulgado pela organização.

O debate tem inscrição gratuita e visa “desmistificar e esclarecer os empresários portugueses sobre o papel dos Fundos Europeus na modernização e revitalização das empresas portuguesas.” Vão estar presentes três especialistas em incentivos financeiros da Start PME, sendo eles Tiago Braga, Pedro Baltar e Ricardo Coelho.

O assunto nuclear vai ser o papel dos Fundos Europeus, mais concretamente o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) na “revitalização, na recuperação e na modernização das empresas portuguesas”, informa o mesmo documento. A transição digital, internacionalização, descarbonização da indústria e capacitação das empresas são temas que vão ser abordados na discussão. A organização espera juntar “empresários e empreendedores de todo o país” e ajudá-los a perceber o modo com o PRR pode, à semelhança de outros incentivos financeiros, ser fulcral para fazer crescer os negócios em Portugal.

O comunicado lembra as profundas alterações que a situação de pandemia causou no mercado e destaca a importância que os fundos europeus têm tido para relançar as empresas e permitir que se adaptem às novas exigências do mercado.