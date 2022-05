TV estatal russa simula ataque ao Reino Unido com tsunami nuclear

A televisão estatal russa simulou um ataque ao Reino Unido com um tsunami nuclear. Noutra ocasião, a possibilidade de um ataque nuclear a Nova Iorque foi abordado entre risos de convidados e jornalistas. São dois exemplos da máquina de propaganda de Vladimir Putin e do Kremlin e na sua tentativa de enganar a opinião pública e o povo russo.

“Porque é que uma pequena ilha ameaça a vasta Rússia com armas nucleares? A ilha é tão pequena que um único míssil Sarmat é suficiente para afundá-la numa única vez”, disse o jornalista pró-Kremlin Dmitry Kiselyov num programa no canal Rússia 1. “Um único míssil, Boris [Johnson], e não vai haver mais Inglaterra. De uma vez por todas. Porque é que estão com jogos?”.

“O míssil russo Samart [conhecido também por Satan-2] o mais poderoso do mundo é capaz de destruir áreas do tamanho do Texas ou de Inglaterra”, pode-se ouvir em voz off.

Dmitry Kiselyov continua a teorizar sobre um ataque nuclear ao país de Boris Johnson. “Outra opção é afundar o Reino Unido nas profundezas do mar com o drone subaquático Poseidon. Aproxima-se do alvo à profundeza de um quilômetro à velocidade de 200 quilómetros por hora. Não há forma de travar este drone subaquático. Tem uma ogiva com uma capacidade de 100 megatoneladas

“A explosão deste torpedo termonuclear perto da costa do Reino Unido vai provocar uma onda gigante, um tsunami com 500 metros de altura. A onda também carrega grandes doses de radiação: ao atingir o Reino Unido, vai transformar o pais num deserto radioativo. Permanentemente incapaz de ser habitado. Putin já avisou sobre isto a 24 de fevereiro”, disse Kiselyov no programa, a teorizar sobre a vida de milhões de europeus.

Noutro programa também no canal Rússia 1, transmitido em abril, jornalistas e comentadores analisam um possível ataque nuclear a Nova Iorque entre risos.

“No pior cenário, se um míssil for la parar, que objetos pode destruir, quanto território?”, começa por perguntar a jornalista.

Com um míssil de “7,5 megatoneladas no território do nosso parceiro então objetos como a cidade de Nova Iorque, uma boa cidade, mas desapareceria completamente só com um míssil. Completamente”, respondeu o convidado.