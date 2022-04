Twitter aumenta receitas para 1,2 mil milhões. Rede social chega aos 229 milhões de utilizadores

O Twitter teve um aumento nos lucros trimestrais e uma subida no número de utilizadores entre janeiro e março deste ano. A rede social, que esta semana chegou a acordo para ser comprada por Elon Musk, registou um crescimento homólogo de 15,9% no número de contas ativas (ou “utilizadores ativos diários monetizáveis”) para 229 milhões e um resultado líquido positivo de 513,286 milhões de dólares (cerca de 489 milhões de euros).

A empresa norte-americana já tinha reportado lucros no último trimestre, embora no acumulado do ano os prejuízos tivessem chegado aos 221 milhões de dólares (204 milhões de euros), ainda assim inferiores às perdas de 1,13 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros) em 2020. Agora, subiram de 68 milhões de dólares nos primeiros três meses de 2021 para 513 milhões de dólares no trimestre terminado a 31 de março de 2022. A margem líquida é de 43% e o lucro por ação 0,61 dólares.

As receitas totais fixaram-se em 1,2 mil milhões de dólares, em linha com o esperado pelos analistas, depois de uma subida de 16% em termos homólogos.

A tecnológica de São Francisco reportou ainda receitas de publicidade de 1,11 mil milhões de dólares, um aumento de 23% face ao mesmo período do ano passado. Já as assinaturas e outras receitas totalizaram 94 milhões de dólares, ou seja, caíram 31% em relação ao ano anterior. Por outro lado, os custos e as despesas subiram (+35%) para 1,33 mil milhões de dólares.

“O fluxo de caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais no trimestre foi de 126 milhões de dólares, comparado os 390 milhões de dólares no mesmo período do ano passado. As despesas de capital totalizaram 161 milhões de dólares, em comparação com 179 milhões de dólares no mesmo período do ano passado”, explicou a empresa liderada por Parag Agrawal.

A oferta de 44 mil milhões de dólares (41 mil milhões de euros) feita pelo CEO da Tesla impede quer a realização da conferência com os analistas quer a orientação para o ano. “Dada a aquisição pendente do Twitter por Elon Musk não daremos nenhuma guidance futura e estamos a retirar todas as metas e outlooks dados anteriormente”, detalhou a empresa, no relatório e contas divulgado esta quinta-feira, antes da abertura de Wall Street.

Na bolsa de Nova Iorque, as ações do Twitter fecharam a sessão de ontem com uma desvalorização de 2,09% para 48,64% dólares.