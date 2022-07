Twitter já gastou 33 milhões no acordo com Elon Musk

A conflito entre o Twitter com o CEO da Tesla, Elon Musk, está a custar caro à empresa que disse, no seu relatório de ganhos do segundo trimestre, que já incorreu em 33 milhões de dólares (32,29 milhões de euros) em custos relacionados com a “aquisição pendente” de Musk.

Elon Musk concordou em comprar o Twitter por 44 mil milhões de dólares (43,03 mil milhões de euros) em abril, mas anunciou em 8 de julho que pretendia abandonar o negócio.

Além dos custos de 33 milhões, o Twitter também culpou parcialmente a queda de 1% na receita pela “incerteza” causada pela turbulenta aquisição de Musk, segundo a “Business Insider”.

É previsível que os custos do Twitter continuem a aumentar à medida que se aproxima da batalha legal com Musk. O Twitter contratou o escritório de advocacia corporativa Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP para ajudar a processar Musk com o objetivo de forçá-lo a aderir ao acordo original e comprar a empresa.

Por sua vez, Musk alega que o Twitter lhe deu uma falsa impressão sobre o número de contas falsas na plataforma. Nos registos regulatórios, o Twitter diz que cerca de 5% das contas são falsas, mas os advogados de Musk disseram que o número é “descontroladamente superior a 5%”.

Os advogados do Twitter dizem que a preocupação de Musk acerca das contas falsas é apenas uma desculpa para abandonar o acordo porque as suas ações da Tesla entraram em queda.

Mesmo que o julgamento inicial venha rapidamente a favor do Twitter, Musk poderá recorrer da decisão e fazer o caso durar até três anos.