Twitter mais próximo que nunca de vender empresa a Elon Musk

O Twitter está mais próximo que nunca de chegar a um acordo com Elon Musk para vender as ações por 54,20 dólares (50,41 euros). A venda por 43 mil milhões de dólares (39,7 mil milhões de euros) pode ser anunciada durante o dia de hoje, disseram à “Reuters” fontes próximas do assunto, mas tudo pode ainda desmoronar ao último minuto, salvaguardaram.

Esta é a oferta ‘melhor e final’ do CEO da Tesla, que possui de momento 9% da rede social.

Até agora, o Twitter não conseguiu garantir uma cláusula de ‘go-shop’ sob o seu acordo com Musk que permitiria solicitar outras ofertas de potenciais compradores assim que o acordo for assinado, disseram as fontes. Mesmo assim, a empresa pode aceitar uma oferta de outra parte pagando a Musk uma taxa de separação, acrescentaram.

Na manhã desta segunda-feira surgiram os primeiros sinais de descongelamento das relações entre os dois lados depois de, nas últimas semanas, o Twitter ter anunciado uma medida com a qual pretendia adiar ou impedir a compra da empresa. Uns dias depois, Musk disse que se avançasse com a compra não iria pagar salários a nenhum membro do concelho de administração.