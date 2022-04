Twitter “mais recetivo” ao plano de aquisição de Elon Musk

O Twitter está está “mais recetivo a um acordo” com o CEO da Tesla, Elon Musk, que apresentou um plano de aquisição de 43 mil milhões de dólares (39,7 mil milhões de euros), naquele que é um sinal de descongelamento das relações entre os dois lados.

A empresa e o acionista reuniram-se no domingo para discutir o acordo, segundo o “Wall Street Journal”.

Estes avanços surgem depois de, no dia 15 de abril, o Twitter ter anunciado uma medida com a qual pretende adiar ou mesmo impedir a compra da empresa pelo diretor-executivo da Tesla. A medida, conhecida no mundo dos negócios como “pílula de veneno”, pretende dificultar a compra de mais de 15% das ações do Twitter por Musk, que já detém 9% do capital.

Três dias depois, o milionário escreveu um tweet em que admitia que se avançar com a compra da gigante das redes sociais não irá pagar salários a nenhum membro do concelho de administração.