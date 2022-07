Twitter. Musk pede início do julgamento sobre acordo de 44 mil milhões para 17 de outubro

Elon Musk pediu que o julgamento em que vai tentar afastar o seu acordo de aquisição do Twitter por 44 mil milhões de dólares começasse a partir de 17 de outubro, e não a 10, conforme solicitado pelo Twitter, de acordo com um processo judicial citado pela “Reuters” esta terça-feira.

Um advogado do milionário disse que estava a escrever para pedir ao tribunal que “quebrasse o impasse para permitir que as coisas avancem prontamente”.

Na mesma carta, Musk pedia que se ordenasse que o Twitter produzisse imediatamente “documentos principais”, tivesse todos os dados brutos até ao primeiro de de agosto e todos os documentos prontos dentro de 18 dias após a solicitação. O milionário acusou a empresa de se recusar a fornecer imediatamente documentos como manuais e políticas sobre cálculos diários ativos de usuários e inteligência artificial e “todos os itens no data room”.

O Twitter recusou-se a comentar.

A juíza do Tribunal de Delaware, Kathaleen McCormick, ordenou na semana passada o início do julgamento — que vai durar cinco dias e que promete ser uma das maiores lutas legais de Wall Street em anos— para outubro. No entanto, ela deixou as partes definir o cronograma preciso.

Inicialmente, Musk queria ver o julgamento a começar apenas em fevereiro do próximo ano, e o Twitter em setembro deste.

O CEO da Tesla disse que quer encerrar o acordo porque o Twitter não forneceu dados suficientes sobre as contas de spam na plataforma e que não o consultou sobre a demissão de dois executivos.

O Twitter disse que “se esforçou” para fornecer a Musk as informações solicitadas, e que o acordo lhe dava o direito de demitir funcionários sem o consultar primeiro. Assim, afirma que o milionário está a “agir contra esse acordo desde que o mercado começou a mudar e violou o acordo de fusão repetidamente no processo”.